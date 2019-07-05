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Öğretmenevi KPSS'siz Memur Alıyor!

Sivas Öğretmenevi Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Öğretmenevi KPSS'siz Memur Alıyor!

Sivas Öğretmenevi Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

05 Temmuz 2019 Cuma 20:21
Öğretmenevi KPSS'siz Memur Alıyor!

Sivas Öğretmenevi Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Sivas Öğretmenevi Müdürlüğü İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre aşçı ve temizlik görevlisi kadrolarında istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 9 Temmuz 2019 Salı tarihi olarak belirtilmiştir. Adayların son başvuru tarihine kadar iş ilan numarasını kullanarak İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla veya İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sivas Öğretmenevi Müdürlüğü aşçı alımı başvurularında kullanılacak iş ilan numarası 00005054170, temizlik görevlisi alımı için 00005054070 olarak belirtilmiştir.

Aşçı alımı için adayların; ilköğretim mezunu olması, 2 yıl deneyim sahibi olması, kadın olması ve 18-43 yaş aralığında olması, kalfalık belgesine sahip olması, Sivas Merkez’de ikamet ediyor olması gerekmektedir.

Temizlik görevlisi alımında aranan şartlar; en az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak, kadın olmak ve 18-49 yaş aralığında olmak, kalfalık belgesine ve hijyen belgesine sahip olmak, Sivas Merkez’de ikamet ediyor olmak yer almaktadır.

aşçı ve temizlik görevlisi alımında 16 Temmuz 2019 Salı tarihinde 13:00 - 14:00 saatleri arasında Öğretmen Evi Müdürlüğü Sivas adresinde kura çekimi yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi 09 Temmuz 2019 olarak açıklandı.

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