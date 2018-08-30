Müze KPSS'siz Kamu Personeli Alımı Yapıyor!..

29 Ağustos tarihinde Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan ilan ile Gümüşhane Müzesi Müdürlüğü'ne KPSS şartı aranmadan geçici işçi statüsünde 50 Beden İşçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

Gümüşhane Müzesi Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu üzerinden 29 Ağustos 2018 tarihinde yayımladığı ilan ile KPSS şartı olmadan geçici işçi statüsünde 50 Beden İşçisi alımı yapacak. İlana son başvuru tarihi 7 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Başvuruda bulunacak adayların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden online olarak yada İŞKUR müdürlüklerine şahsen başvuru yapabilirler.

İki farklı iş ilanı ile toplam 50 kamu personeli alımı yapılacak ilanların iş ilan numaraları şöyle;

00004616381

00004611682

Çalışma adresi Oltanbey Mahallesi Gümüşhane Merkez olan ilanlara başvuru yapacak adaylardan tercih edilen ikamet ilçeleri Gümüşhane Merkez, Kelkit, Şiran, Torul, Köse ve Kürtün'dür.

13 Eylül 2018 tarihinde kura çekimi yapılacaktır.

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