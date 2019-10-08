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MSB, KPSS'siz Meslek Lisesi Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI'na Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) 1 sürekli işçi açıktan alınacaktır...

MSB, KPSS'siz Meslek Lisesi Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI'na Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) 1 sürekli işçi açıktan alınacaktır...

08 Ekim 2019 Salı 18:27
MSB, KPSS'siz Meslek Lisesi Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI'na Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) 1 sürekli işçi açıktan alınacaktır... 

Yayınlanan ilanda "Başkanlığımıza terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde 1 sürekli işçinin açıktan alınmasını teminen; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezinden işgücü talebinde bulunulmuştur. Söz konusu terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde (TMY) 1 sürekli işçi için aranılan şartlar, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafından, 07/10/2019 tarihinde www.iskur.gov.tr internet sayfasından yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 08.10.2019 23:36
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