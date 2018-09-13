Marmara Birlik Memur Alım İlanı Yayınlandı!..

Marmara Birlik - S.S. 699 İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinde İstihdam edilmek üzere 1 memur alım ilanı yayımlandı.

Başvuru yapacak adaylarda aranan özellikler şöyle;

Üniversitelerin örgün eğitim veren işletme, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bölümlerinden mezun olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

İznik'te ikamet etmek,

29 yaşını aşmamış olmak

En 1 yıl çalışma hayatı tecrübesi olmak,



Başvurular 28 Eylül 2018 saat 17:00 mesai bitimine kadar fotoğraflı CV ile şahsen S.S.699 Sayılı İznik Zeytin T.S.Kooperatifine yapılacaktır. Posta ve e-mail ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Değerlendirmeye sadece örgün öğretime tabi olan ve yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olan kişiler alınacaktır. Açık öğretim fakültesi mezunu olan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.



Başvurularda ortak çocuğu olmak tercih sebebi olacaktır.



Değerlendirmeler Marmarabirlik Genel Müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır.

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