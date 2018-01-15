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Makro Market En Az İlkokul Mezunu Personel Alıyor (Ocak 2018)

Makro Market, Türkiye genelinde bulunan birçok şubesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak?

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Makro Market En Az İlkokul Mezunu Personel Alıyor (Ocak 2018)

Makro Market, Türkiye genelinde bulunan birçok şubesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak?

15 Ocak 2018 Pazartesi 22:29
Makro Market En Az İlkokul Mezunu Personel Alıyor (Ocak 2018)

Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan Makro Market, çeşitli ilan sayfaları üzerinden yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu.

Açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen, Türkiye genelindeki şubeleri ile vatandaşlara en uygun hizmeti vermeyi hedef haline getirmiş olan Makro Market, alacağı yeni personeller ile hem hizmet kalittesini daha da arttırmayı, hem de genç işsizlere istihdam kapısı olmayı hedefliyor. Bu kapsamda yayımladığı ilanlarında çeşitli pozisyonlara personel alımı yapan marketler zinciri, çeşitli ilan siteleri üzerinden alım yapacağı pozisyonları ve alım yapılacak İlleri açıkladı.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve İlleri

# Gıda / Gıda Dışı Satınalma Uzmanı    Ankara
# Kasap/Kasap Yardımcısı (Kayseri)    Kayseri
# Market Görevlisi (Kayseri)    Kayseri 
# Market Görevlisi (İstanbul)    İstanbul
# Kasap    Ankara, Antalya...
# Manav    Ankara, Antalya...
# Şarküteri Görevlisi    Ankara, Antalya...  
# Şarküteri Görevlisi (İstanbul)    İstanbul(Avr.), ...
# Market Görevlisi    Bolu, Kayseri, ... 
# Manav (İstanbul)    İstanbul(Avr.), ...
# Kasiyer (İstanbul)    İstanbul(Avr.), ... 
# Engelli Market Görevlisi (İstanbul)      İstanbul
# Kasap (İstanbul)    İstanbul
# Muhasebe Personeli (Ankara)
# Market Görevlisi (Ankara) 
# Reyon Elemanı (Ankara) 
# Kasiyer (Ankara)
# Kasap ( Et Entegre/ Ankara)
# Sevkiyat Şoförü (Ankara)

Başvuru

Makro Market personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir. 

http://www.kariyer.net/makro-a-s-is-ilanlari-c5070-p29953/

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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