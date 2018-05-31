Lise Mezunu KPSS'siz 3500 Personel Alımına Yoğun Başvuru-İşte Başvuru Ekranı

Yeni havaalanına 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı için geçtiğimiz aylarda açıklama gelmiş ve başvurular alınmıştı. Edinilen son dakika bilgilerine göre ilk etapta güvenlik görevlisi olmak için toplamda 20 binden fazla kişi başvuru yaptı.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan’ın kaleme aldığı yazısına göre, 1 Şubat tarihinden itibaren yayımlanan ilanda yeni havaalanında istihdam etmek üzere toplamda 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı için yayımlanan ilana başvurulara ilginin büyük olması rekor sayıyı da beraberinde getirdi. 4 ayda 20 bin başvuru yapıldı.

İlk kez bir güvenlik görevlisi alım ilanına bu sayıda başvuruda bulunuldu. İlk etabı 29 Ekim 2018’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı için ihtiyaç duyulan güvenlik görevlisi ilanına başvurular devam ediyor.

İŞBAŞI TEMMUZ'DA YAPILACAK

Başvuru yapan adaylar arasından uygun görülenler şu an mülakata çağırılıyor. İkinci aşamada mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar; pazartesi gününden itibaren İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi’nde, Sivil Havacılık Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, kapsamlı bir temel eğitime alınacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar ise temmuz ayı itibarıyla işbaşı yapmaya hak kazanacak. İstihdam edilecek 3 bin 500 kişilik güvenlik görevlisiyle birlikte İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’de en çok güvenlik görevlisine sahip havalimanı olacak. Atatürk Havalimanı’ndan da yaklaşık bin 500 güvenlikçinin İstanbul Yeni Havalimanı’na geçmesi bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması, güvenlik görevlisi sertifikası olması diksiyonu düzgün olması ve 35 yaşından gün almamış olması gerektiğine yer verildi.

Başvuru detayları ve başvur uekranı için https://goo.gl/thN4oL

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