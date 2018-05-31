Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Lise Mezunu KPSS'siz 3500 Personel Alımına Yoğun Başvuru-İşte Başvuru Ekranı

İlk etabı 29 Ekim günü açılacak olan yeni havalimanına 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. İlana yoğun şekilde başvuru yapılırken başvurular hala devam ediyor. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

banner396

Lise Mezunu KPSS'siz 3500 Personel Alımına Yoğun Başvuru-İşte Başvuru Ekranı

İlk etabı 29 Ekim günü açılacak olan yeni havalimanına 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. İlana yoğun şekilde başvuru yapılırken başvurular hala devam ediyor. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

31 Mayıs 2018 Perşembe 16:47
Lise Mezunu KPSS'siz 3500 Personel Alımına Yoğun Başvuru-İşte Başvuru Ekranı

Yeni havaalanına 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı için geçtiğimiz aylarda açıklama gelmiş ve başvurular alınmıştı. Edinilen son dakika bilgilerine göre ilk etapta güvenlik görevlisi olmak için toplamda 20 binden fazla kişi başvuru yaptı.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan’ın kaleme aldığı yazısına göre, 1 Şubat tarihinden itibaren yayımlanan ilanda  yeni havaalanında istihdam etmek üzere toplamda 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı için yayımlanan ilana başvurulara ilginin büyük olması rekor sayıyı da beraberinde getirdi. 4 ayda 20 bin başvuru yapıldı.

İlk kez bir güvenlik görevlisi alım ilanına bu sayıda başvuruda bulunuldu. İlk etabı 29 Ekim 2018’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı için ihtiyaç duyulan güvenlik görevlisi ilanına başvurular devam ediyor.

İŞBAŞI TEMMUZ'DA YAPILACAK

Başvuru yapan adaylar arasından uygun görülenler şu an mülakata çağırılıyor. İkinci aşamada mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar; pazartesi gününden itibaren İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi’nde, Sivil Havacılık Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, kapsamlı bir temel eğitime alınacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar ise temmuz ayı itibarıyla işbaşı yapmaya hak kazanacak. İstihdam edilecek 3 bin 500 kişilik güvenlik görevlisiyle birlikte İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’de en çok güvenlik görevlisine sahip havalimanı olacak. Atatürk Havalimanı’ndan da yaklaşık bin 500 güvenlikçinin İstanbul Yeni Havalimanı’na geçmesi bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması, güvenlik görevlisi sertifikası olması diksiyonu düzgün olması ve 35 yaşından gün almamış olması gerektiğine yer verildi.

Başvuru detayları ve başvur uekranı için https://goo.gl/thN4oL

MEMUR VE PERSONEL ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMA KİÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.05.2018 19:05
Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Görevlisi AlımıKPSSSİZ PERSONEL ALIMIIş IlanıPersonel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR ile Kamuya ve Özele İlkokul Mezunu 120 Cankurtaran Alımı
İŞKUR ile Kamuya ve Özele İlkokul Mezunu 120 Cankurtaran Alımı
Yeni Havaalanına 3500 Personel Alımı Başvuru Son Günü: 29 Mayıs 2018
Yeni Havaalanına 3500 Personel Alımı Başvuru Son Günü: 29 Mayıs 2018
Bugün Yayımlandı: KPSS'siz 200 Kamu Personeli Alımı Yapılacak
Bugün Yayımlandı: KPSS'siz 200 Kamu Personeli Alımı Yapılacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim