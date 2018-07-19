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Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz 112 Personel Alacak!..

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı ilanda KPSS şartı olmadan kurum dışından 112 işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz 112 Personel Alacak!..

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı ilanda KPSS şartı olmadan kurum dışından 112 işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:48
Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz 112 Personel Alacak!..

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı ilanda alınacak personellerin görevlendirileceği yerler ve görevlendirilecek personel sayısına ilişkin bilgiler şu şekilde;

  • Tokat Komana Kazı Evi’nde görevlendirmek üzere 28 kişi,
  • Sinop Müze Müdürlüğü’nde görevlendirmek üzere 6 kişi,
  • Muğla Stratonikea ve Lagina Kazı Başkanlığı’nda görevlendirmek üzere 20 kişi,
  • Muğla Pedesa Kazı Başkanlığı’nda görevlendirmek üzere 20 kişi,
  • Muğla Labranda Kazı Başkanlığı’nda görevlendirmek üzere 10 kişi,
  • Muğla Letoon Kazı Başkanlığı’nda görevlendirmek üzere 8 kişi
  • Muğla Kaunos Kazı Başkanlığı’nda görevlendirmek üzere 20 kişi 

Personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Başvuru tarihleri alım yapılacak Kazı Başkanlığı’na göre değişiklik göstermektedir. Başvurular Kazı Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.

Sinop Müze Müdürlüğü’nde görevlendirmek üzere alınacak beden işçisinin 18 yaşını doldurmuş olması, kazı bölgesine yakın ikamet etmesi, güneş altında ve sıcakta çalışmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması ve arkeolojik kazılarda deneyimli olması gerekmektedir.

Stratonikea ve Lagina Kazı Başkanlığı’nda görevlendirmek üzere alınacak personelin en az okur yazar olması, en az 18 yaşında olması gerekmektedir. İstihdam edilecek personel inşaat çalışmalarında kazma, çapa, kürek gibi aletlerle beden işçiliği yapacaktır.

Labranda Kazı Köyü’nde ve Letoon Kazı Başkanlığı’nda istihdam edilecek personelin 18 yaşından büyük olması, arkeolojik kazılarda çalışmış olması, kazı yerine yakın ikamet etmesi ve meslek sınıflarından mezun veya öğrenci olması gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 112 personel alımı ilan metninin tamamını incelemek için aşağıdaki pdf player'ı kullanabilirsiniz.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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