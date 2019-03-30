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Kültür Bakanlığı’ndan KPSS’siz Personel Alım İlanı! Hangi Kadroya Kaç Kişi Alınacak? İşte Detaylar!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan uyarınca Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stratonikeia Kazı Evi için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alıma ilişkin detaylar ve şartlar haberimizde!

Kültür Bakanlığı’ndan KPSS’siz Personel Alım İlanı! Hangi Kadroya Kaç Kişi Alınacak? İşte Detaylar!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan uyarınca Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stratonikeia Kazı Evi için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alıma ilişkin detaylar ve şartlar haberimizde!

30 Mart 2019 Cumartesi 20:31
Kültür Bakanlığı’ndan KPSS’siz Personel Alım İlanı! Hangi Kadroya Kaç Kişi Alınacak? İşte Detaylar!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan uyarınca Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stratonikeia Kazı Evi için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alıma ilişkin detaylar ve şartlar haberimizde!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yeni bir ilan metni yayımladı ve personel alacağını duyurdu.

Söz konusu ilanda personel alımının, "Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stratonikeia Kazı Evi Yatağan/ Muğla" bünyesine yapılacağı duyuruldu.

Alımı yapılacak personeller için şartlar ve kadrolar şöyle:

"2 Arkeolog, 2 restorasyon ve 15 vasıfsız işçi" alımı yapılacak.

Adayların Eskihisar Mahallesi veya kazı alanına yakın merkez ve köylerde ikamet ediyor olması zorunlu ve en az okur yazar olmak şart. Ayrıca yaşları en az 18 olacak ve inşaat çalışmaları kazma, çapa, kürek vs aletlerde beden işçiliği yapmak gerekiyor. Bunun yanı sıra toprak kazımı, atımı ve nakli yapabilecek adayların başvuru yapması isteniyor.

Başvurular 15 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.

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