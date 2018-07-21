Kültür Bakanlığı KPSS'siz 112 Personel ve İşçi Alımı Yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanı yayımlandı.

Farklı İllerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kazı Başkanlıkları bünyesinde istihdam etmek üzere yapılacak personel alımı için detaylar haberimizde. İşçi, Arkeolojik Kazı, Vasıflı Vasıfsız işçi, Beden İşçisi, Şoför ve Aşçı kadrolarına yapılacak personel alımı için adaylar geçici olarak istihdam edilecek.

Yayımlanan ilanlarda Tokat Komana Kazı Evi Başkanlığı 28, Sinop Müze Müdürlüğü 6, Muğla Stratonikea ve Lagina Kazı Başkanlığı 20, Muğla Pedesa Kazı Başkanlığı 20, Muğla Labranda Kazı Başkanlığı 10, Muğla Letoon Kazı Başkanlığı 8 ve Muğla Kaunos Kazı Başkanlığı 20 olmak üzere toplamda 112 adet personel alımı yapılıyor.

18 Yaşını doldurmuş olmak, Kazı bölgesine yakın ikamet ediyor olmak, Güneş altında ve Sıcakta çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Meslek sınıfında veya öğrenci olmak, Sabıka kaydı bulunmamak gibi şartların aradığı alım için ilan metinleri şu şekilde;

TOKAT

SİNOP

MUĞLA STRATONİKEA VE LAGİNA

MUĞLA PEDESA

MUĞLA LABRANDA

MUĞLA LETOON

MUĞLA KAUNOS

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