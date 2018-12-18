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KPSS'siz Lise Mezunu Pasaport Memuru Alınacak!

KPSS Cafe olarak kamu kurum ve kuruluşların ilanları kadar özel sektörün ilanlarını da takip ediyor değerli okurlarımıza özel sektör ilanları ile ilgili detaylı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Gözen Security Services firması tarafından yayımlanan ilan ile Atatürk havalimanında görevlendirilmek üzere 50 pasaport memuru alınacak.

KPSS'siz Lise Mezunu Pasaport Memuru Alınacak!

KPSS Cafe olarak kamu kurum ve kuruluşların ilanları kadar özel sektörün ilanlarını da takip ediyor değerli okurlarımıza özel sektör ilanları ile ilgili detaylı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Gözen Security Services firması tarafından yayımlanan ilan ile Atatürk havalimanında görevlendirilmek üzere 50 pasaport memuru alınacak.

18 Aralık 2018 Salı 14:10
KPSS'siz Lise Mezunu Pasaport Memuru Alınacak!

KPSS Cafe olarak kamu kurum ve kuruluşların ilanları kadar özel sektörün ilanlarını da takip ediyor değerli okurlarımıza özel sektör ilanları ile ilgili detaylı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Gözen Security Services firması tarafından yayımlanan ilan ile Atatürk havalimanında görevlendirilmek üzere 50 pasaport memuru alınacak.

Yayımlanan ilanın detayı şöyle;

GENEL NİTELİKLER

Gözen Holding şirketlerinden biri olan Gözen Security Services, Uçak Özel Güvenlik ve Bina Tesis Güvenliği  alanlarında 19 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Türkiye genelinde, sekiz ilde havalimanları ile  bir çok şehirde  seçkin kurum ve kuruluşun  güvenlik hizmetini veren şirketimizde hedefimiz sürekli gelişim, iyileştirme ve kurumsal deneyimimizle hizmette fark yaratmak, insan ve kalite odaklı yaklaşımımız ile  müşterilerimiz  ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamaktır.

Şirketimizin hizmet verdiği Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda   görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip "Vize Pasaport  Memuru (Interviewer)" arıyoruz. 

Aranan Nitelikler:

  •          TC  Vatandaşı
  •          Çok iyi derecede sözlü, yazılı İngilizce dil bilgisine sahip olmak,
  •          Ekip çalışmasına uyumlu
  •          Vardiyalı çalışabilecek
  •          Temsil yönü güçlü
  •          Havacılık güvenliği alanında kariyer planı olan, hedef odaklı
  •          Erkek adaylar için en az 1 yıl tecilli olmak
  •          Bayan ( 1,60 ve üzeri boy ), Bay ( 1,70 ve üzeri boy )
  •          Tüm adaylarda  33 Yaşını aşmamış olmak,

Not:Servis Hizmetimiz mevcuttur.

İŞ TANIMI

Aramıza katılacak olan ekip arkadaşlarımız, uluslararası uçuşlarda, yolcuların seyahat dökümanlarının kontrolü ve güvenlik mülakatlarının gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklardır.

Başvurular 10 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek. Şuana kadar ilana 750 civarında başvuru yapıldı.

KPSS şartı olmadan havalimanında pasaport memuru olarak çalışmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan başvuru yapabilirsiniz.

Başvurmak için tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.12.2018 14:23
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