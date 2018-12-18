KPSS'siz Lise Mezunu Pasaport Memuru Alınacak!

KPSS Cafe olarak kamu kurum ve kuruluşların ilanları kadar özel sektörün ilanlarını da takip ediyor değerli okurlarımıza özel sektör ilanları ile ilgili detaylı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Gözen Security Services firması tarafından yayımlanan ilan ile Atatürk havalimanında görevlendirilmek üzere 50 pasaport memuru alınacak.

Yayımlanan ilanın detayı şöyle;

GENEL NİTELİKLER

Gözen Holding şirketlerinden biri olan Gözen Security Services, Uçak Özel Güvenlik ve Bina Tesis Güvenliği alanlarında 19 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Türkiye genelinde, sekiz ilde havalimanları ile bir çok şehirde seçkin kurum ve kuruluşun güvenlik hizmetini veren şirketimizde hedefimiz sürekli gelişim, iyileştirme ve kurumsal deneyimimizle hizmette fark yaratmak, insan ve kalite odaklı yaklaşımımız ile müşterilerimiz ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamaktır.



Şirketimizin hizmet verdiği Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip " Vize Pasaport Memuru (Interviewer) " arıyoruz.



Aranan Nitelikler:

TC Vatandaşı

Çok iyi derecede sözlü, yazılı İngilizce dil bilgisine sahip olmak,

dil bilgisine sahip olmak, Ekip çalışmasına uyumlu

Vardiyalı çalışabilecek

Temsil yönü güçlü

Havacılık güvenliği alanında kariyer planı olan, hedef odaklı

Erkek adaylar için en az 1 yıl tecilli olmak

Bayan ( 1,60 ve üzeri boy ), Bay ( 1,70 ve üzeri boy )

Tüm adaylarda 33 Yaşını aşmamış olmak,

Not:Servis Hizmetimiz mevcuttur.

İŞ TANIMI

Aramıza katılacak olan ekip arkadaşlarımız, uluslararası uçuşlarda, yolcuların seyahat dökümanlarının kontrolü ve güvenlik mülakatlarının gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklardır.

Başvurular 10 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek. Şuana kadar ilana 750 civarında başvuru yapıldı.

KPSS şartı olmadan havalimanında pasaport memuru olarak çalışmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan başvuru yapabilirsiniz.

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