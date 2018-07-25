Yozgat Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda ilkokul,lise, ön lisans ve lisans mezuniyet derecelerinden 31 kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayınlanan ilana göre KPSS Olmadan 31 kamu personeli alımı yapılacak. Çevre mühendisi, kimyager, laborant, biyolog, kanal işçisi, su arıza işçisi, arıtma tesisi işçisi, büro personeli, saha personeli, iş makine ustası, kepçe operatörü ve şoför olarak alım gerçekleşecektir.

Başvuruları şahsen Yozgat belediye başkanlığı insan kaynakları müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru şahsen 27 Temmuz 2018 kadar yapılacak olup posta yolu ile yapılacak başvurular kabul görmeyecektir. İlana ülke genelinden başvuru yapılabilir. Alımlar mahalli idareler alımı olarak görülmektedir.

Başvuracak adaylar işin niteliğine göre ilkokul, lise, önlisans veya lisans mezunu adaylar başvurabilir. Başvuru esnasında adaylardan kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, diploma fotokopisi, sağlık raporu ve 4 adet fotoğraf istenecektir.

İlanın detayları için aşağıdaki linkte tıklayınız.

KPSS'siz Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı!...pdf

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