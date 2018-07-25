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KPSS'siz Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı!..

Yozgat Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda ilkokul,lise, ön lisans ve lisans mezuniyet derecelerinden 31 kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

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KPSS'siz Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı!..

Yozgat Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda ilkokul,lise, ön lisans ve lisans mezuniyet derecelerinden 31 kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:43
KPSS'siz Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı!..

Yozgat Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda ilkokul,lise, ön lisans ve lisans mezuniyet derecelerinden 31 kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayınlanan ilana göre KPSS Olmadan 31 kamu personeli alımı yapılacak. Çevre mühendisi, kimyager, laborant, biyolog, kanal işçisi, su arıza işçisi, arıtma tesisi işçisi, büro personeli, saha personeli, iş makine ustası, kepçe operatörü ve şoför olarak alım gerçekleşecektir.

Başvuruları şahsen Yozgat belediye başkanlığı insan kaynakları müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru şahsen 27 Temmuz 2018 kadar yapılacak olup posta yolu ile yapılacak başvurular kabul görmeyecektir. İlana ülke genelinden başvuru yapılabilir. Alımlar mahalli idareler alımı olarak görülmektedir.

Başvuracak adaylar işin niteliğine göre ilkokul, lise, önlisans veya lisans mezunu adaylar başvurabilir. Başvuru esnasında adaylardan kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, diploma fotokopisi, sağlık raporu ve 4 adet fotoğraf istenecektir.

İlanın detayları için aşağıdaki linkte tıklayınız.

KPSS'siz Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı!...pdf

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.07.2018 13:14
Anahtar Kelimeler:
Kamu PersonelYozgat Belediyesi
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