KPSS'siz En Az Okur Yazar Köy Korucusu Alımı Yapılacak!..

2 Farklı şehirde görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan en az okur yazar olmak kaydıyla güvenlik koruyucu (köy korucusu) alımı yapılacak. Başvuruları için son başvuru tarihi 17 Eylül 2018 olarak ilan edildi.

33 güvenlik köy koruyucusu ( güvenlik koruyucu) alım ilanına başvurular başladı. Ekinözü kaymakamlığı alacağı koruyucu ilanı için son başvuru tarihi 7 Eylül 2018 saat 17:00 mesai bitimine kadar devam edecek. Karakoçan kaymakamlığının alacağı korucu için son başvuru tarihi 10 Eylül 2018 tarihinde başlayıp 17 Eylül 2018 de sona erecek.

İlana başvuru yapmak isteyen adaylar Kaymakamlıkların resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvuru formu doldurup şahsen de ilçe jandarma komutanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında adaylardan istenilen belgeler şöyle;

Başvuru dilekçesi,

Nüfus cüzdanı,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Diploma veya okur yazar olduğuna dair alınmış belge,

Askerlik görevini yapmış olduğunu gösterir belge,

Güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösteren sağlık kurulu belgesi,

Vesikalık fotoğraf

Sabıka sicil kaydı olmadığını gösterir belge

Adaylarda aranan şartlar ise şöyle;

T.C. vatandaşı olmak, Askerlikle ilişiği olmamak, 30 yaşından büyük olmamak, En az okuryazar olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında terör suçlarına katılmamış olmak, Kan davasına karışmamış olmak

Karakoçan koruyucu alım kılavuzu için tıklayınız

Ekinözü korucu alım kılavuzu için tıklayınız

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