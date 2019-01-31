KPSS'siz Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar! Vardiya Sorumlusu, Büro Personeli ve Daimi İşçi!

Kamu Personeli Seçme Sınavına çeşitli nedenlerle girmeyen adaylar KPSS'siz başvuru yapabilecekleri ilanları araştırıyor. KPSS Cafe olarak okurlarımızın ve takipçilerimizin KPSS Şartı olmadan başvuru yapabilecekleri ilanları derledik. İşte KPSS'siz başvuru yapabileceğiniz ilanlar...

5 farklı belediye başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile çok sayıda kamu personeli alımı yapılıyor.

İlanların en güzel yanı KPSS şartı olmadan başvuru yapılabiliyor olmasıdır.

Belediyeler veya belediyelerin bünyesinde faaliyet gösteren birimler tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanlarında 5 farklı kent için alımlar yapılacağı belirtildi. İlanlara göre alımlar İzmir Beydağ Belediye Başkanlığı, Isparta Ulubolu Belediye Başkanlığı, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Sinop Gerze Belediye Başkanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı birimlere kamu personeli alımları yapılacak.

HANGİ KADROLARDA ALIMLAR YAPILACAK?

Bahsi geçen kamu personeli alım ilanlarında hem memur hem de işçi kadroları için alım ilanları bulunuyor. Bu ilanlarda yer alan kadro detayları şu şekilde;

Bu ilanlarda yer alan kadro detayları şu şekilde;

İzmir Beydağ Belediyesi; Beden İşçisi, Büro İşçisi, Hasta Bakım Teknikeri.

Isparta Uluborlu Belediyesi; Beden İşçisi ve Engelli İşçi.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi; Şoför, Vardiya Amiri ve Süpürme ve Yıkama İşçisi.

Aydın Belediyesi; Muhasebe Yardımcı Elemanı ve Şoför.

Sinop Gerçe Belediyesi; Büro Görevlisi, Su ve Kanalizasyon İşleri, Şoför ve Kepçe Operatörü.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



İlanların her birinde özel başvuru şartlarının yer alması ile birlikte genel başvuru şartları benzerlik göstermektedir. Buna göre ilanların genel başvuru şartları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'ind maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Kamu Haklarından mahrum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

İlan metinleri;



İzmir Beydağ Belediyesi ilanına ulaşamak için TIKLAYINIZ



Isparta Ulubolu Belediyesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ



İstanbul Beyoğlu Belediyesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ



Sinop Gerze Belediyesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ



Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı birim personel alım ilanı için TIKLAYINIZ

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