KPSS'ye Girmeden Memur Olmanın Yolları-1

Kamu Personeli olmanın ön koşullarından biri de şüphesiz ki, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girip yeterli puanı alabilmektir. Yeterli puanı almak da yeterli olmuyor alınan puana, alınan puan türüne, mezuniyet durumuna göre açılmış olan memurluk istihdam kontenjanlarını tercih edip diğer adaylar arasından tercih edilmeyi beklemek gerekiyor. Bu yazımızda KPSS'ye girip de bir türlü memur olamayan, KPSS girmeyen veya çeşitli nedenlerden KPSS'siz memur olma yollarını araştıranlar için kısa bilgileri derledik.

KPSS Şartı Olmadan Memur Alım İlanları!..

KPSS şartı olmadan memur olmak veya KPSS'ye girmeden memur olmanın yolları her ne kadar imkansız gibi görünse de aslında o kadar da imkansız değildir. Her türlü sektörde olduğu gibi devlette kadrolarında vasıflı-vasıfsız personele ihtiyaç duymaktadır ve bunun için kamu personel alım ilanlarına çıkmaktadır. Kamu Personeli Alım İlanlarında KPSS şartı arandığı gibi bazı ilanlarda KPSS şartı aranmamaktadır. KPSS şartı aranmayan ilanları KPSS cafe olarak araştırıp sık sık paylaşıyoruz. Bunlara bir kaç örnek vermek gerekirse şöyle sıralayabiliriz.

Yukarıda sıraladığımız üç adet ilan sadece örnektir. Google, Yandex veya Bing gibbbi arama motorlarına KPSS şartı olmadan memur alımları veya KPSS'siz memur alımları gibi arama kriterleri girdiğinizde karşınıza birçok ilanın çıktığını görebilirsiniz.

Eğer ilanda yer alan yaş, eğitim durumu ve nitelik gibi vasıfları barındırıyorsanız ilanlara başvurarak memur olma yolunuzu açabilirsiniz.

KPSS şartı olmadan memur alımlarının genel şartlarını şöyle sıralamak mümkündür;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilgili bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olacak hiçbir sağlık probleminin olmaması (engelli alımları hariç), 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Maddesindeki şartları taşımaları

Yukarıda sıralanan şartlar kamu kurumlarının ilanlarında değişiklik gösterebilir. Kimi kamu kurum ilanlarında yaş şartı da konumaktadır. Örneğin, 35 yaşını aşmamış olmak gibi...

Bunların dışında memur adaylarından sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi niteliklerde aranmaktadır.

KPSS'ye girmeden memur olmanın yolları-1 isimli haberimizin devamı gelecektir.

KPSS şartı aramayan kamu kurumlarının ilanlarından anında haberdar olmak için KPSS Cafe cep telefonu uygulamalarını indirebilirsiniz.

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