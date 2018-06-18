KPSS'siz Yeni 7 Bin Bekçi Alımı için Başvurular Sürüyor! (Hangi Şehirlerde Alım Yapılıyor?)

Uzun süredir beklelenen çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanı geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi vasıtasıyla yayımlanmıştı.

İlkokul mezunu adayların da beklediği ilanda alım için başvuruların lise mezunu adaylardan toplanacağının belirtilmesi tepkilere neden olmuş, yine ikamet şartı da eleştirilerin odağında yer almıştı.

73 şehir için gerçekleşecek 7 bin bekçi alımı için başvuru işlemleri Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden e-Devlet şifreleriyle yapılabiliyor. Başvuruda bulunacak adayların askerlik hizmetini yapmış olması, en az lise ve dengi okullardan mezun olması, 100 TL'lik başvuru ücretini yatırması, 18 yaşını tamamlamış 31 yaşına basmamış olması gerekiyor. Ayrıca başvuruda bulunacak kişilerin boy kilo şartlarını dikkatle incelemesi gerekli. Başvuru yapmak için lütfen TIKLAYIN.