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KPSS'siz Yeni 7 Bin Bekçi Alımı için Başvurular Sürüyor! (Hangi Şehirlerde Alım Yapılıyor?)

Uzun süredir beklelenen çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanı geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi vasıtasıyla yayımlanmıştı. 

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KPSS'siz Yeni 7 Bin Bekçi Alımı için Başvurular Sürüyor! (Hangi Şehirlerde Alım Yapılıyor?)

Uzun süredir beklelenen çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanı geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi vasıtasıyla yayımlanmıştı. 

18 Haziran 2018 Pazartesi 18:47
KPSS'siz Yeni 7 Bin Bekçi Alımı için Başvurular Sürüyor! (Hangi Şehirlerde Alım Yapılıyor?)

Uzun süredir beklelenen çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanı geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi vasıtasıyla yayımlanmıştı. 

İlkokul mezunu adayların da beklediği ilanda alım için başvuruların lise mezunu adaylardan toplanacağının belirtilmesi tepkilere neden olmuş, yine ikamet şartı da eleştirilerin odağında yer almıştı. 

73 şehir için gerçekleşecek 7 bin bekçi alımı için başvuru işlemleri Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden e-Devlet şifreleriyle yapılabiliyor. Başvuruda bulunacak adayların askerlik hizmetini yapmış olması, en az lise ve dengi okullardan mezun olması, 100 TL'lik başvuru ücretini yatırması, 18 yaşını tamamlamış 31 yaşına basmamış olması gerekiyor. Ayrıca başvuruda bulunacak kişilerin boy kilo şartlarını dikkatle incelemesi gerekli. Başvuru yapmak için lütfen TIKLAYIN.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI
S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI
1 Adıyaman 85 38 Kütahya 80
2 Afyonkarahisar 110 39 Malatya 110
3 Ağrı 90 40 Manisa 170
4 Amasya 75 41 Kahramanmaraş 170
5 Ankara 150 42 Muğla 200
6 Antalya 100 43 Muş 60
7 Artvin 50 44 Nevşehir 65
8 Aydın 170 45 Niğde 75
9 Balıkesir 170 46 Ordu 50
10 Bilecik 65 47 Rize 100
11 Bingöl 60 48 Samsun 50
12 Bitlis 65 49 Siirt 65
13 Bolu 65 50 Sinop 50
14 Burdur 65 51 Sivas 110
15 Bursa 100 52 Tekirdağ 200
16 Çanakkale 90 53 Tokat 90
17 Çankırı 50 54 Trabzon 150
18 Çorum 90 55 Tunceli 50
19 Denizli 170 56 Şanlıurfa 150
20 Edirne 90 57 Uşak 75
21 Elazığ 100 58 Van 200
22 Erzincan 65 59 Yozgat 75
23 Erzurum 75 60 Zonguldak 80
24 Eskişehir 170 61 Aksaray 75
25 Gaziantep 100 62 Bayburt 50
26 Giresun 75 63 Karaman 60
27 Gümüşhane 50 64 Kırıkkale 75
28 Isparta 85 65 Batman 100
29 İstanbul 200 66 Bartın 50
30 İzmir 100 67 Ardahan 50
31 Kars 60 68 Iğdır 50
32 Kastamonu 70 69 Yalova 65
33 Kayseri 180 70 Karabük 60
34 Kırklareli 75 71 Kilis 50
35 Kırşehir 65 72 Osmaniye 90
36 Kocaeli 100 73 Düzce 70
37 Konya 250 TOPLAM 7000
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ali Ataş 52 dakika önce

Ilk öğretim mezunu diyorsunuz açıklamada ise lise ve dengi dalga mi geçiyorsunuz

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