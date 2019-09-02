KPSS'siz ve KPSS 60 Puanla Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'nda bahçıvan, temizlik görevlisi, şoför gibi pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 40 personel alınacak. Yolcu taşıma (Şoför) pozisyonu için KPSS'den 60 puan almış olmak şartı yer alırken diğer pozisyonlar için KPSS şartı aranmıyor. İşte detaylar...

Belirsiz süreli daimi personel statüsünde çalıştırılacak olan personeller Ankara ilinde istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE;

18 yaşından büyük olmak,

35 yaşından büyük olmamak,

Temizlik Görevlisi ilanı için En az İlköğretim mezunu olmak,

Bahçıvan - Peyzaj Bahçıvan ilanı için Meslek liselerinin; peyzaj bölümü mezunu olmak veya lise mezunu olmanın yanında bahçecilik/çicek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak Meslek Yüksekokulların; Peyzaj ve Süs Bitkileri bölümünden mezun olmak,

Şoför (Yolcu Taşıma) ilanı için 1. Herhangi bir ön lisans mezunu olmak 2. En az E sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine (2015 yılı öncesi) veya D sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine (2015 yılı sonrası başvuru tarihi itibarıyla 3 yıldan fazla süredir) sahip olmak. 3. Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak.

Sınav tarihi, kura tarihi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

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