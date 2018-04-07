KPSS'siz Personel Alımları: 2 Kamu Kurumu Kadrolu 105 Memur Alımı Yapıyor

TÜBİTAK ve Sayıştay Başkanlığı tarafından DPB'de yayımlanan ilanlarda KPSS şartı olmadan memur alımı yapılacağı bildirildi.

İki kurumun 30 Mart 2018 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımladıkları ilanlarında KPSS şartı olmadan yapılacak kamu personeli alımı ile istihdam edilecek personellerin kadrolu olarak istihdam edileceğine yer verildi.

İlanlara göre Sayıştay Başkanlığı 45, TÜBİRAK ise 60 adet personel alımı yapıyor.

SAYIŞTAY MEMUR ALIMI DETAYLARI

Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı kadrosunda istihdam etmek üzere yazılı ve sözlü sınavı ile personel alımı yapacak. 26 ile 27 Mayıs tarihlerinde ÖSYM tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek olan ilk sınavda başarılı olacak adaylar, sözlü mülakata alınacak. Sözlü mülakatı da başarılı şekilde geçen adaylar Denetçi Yardımcısı olarak atanacak.

Başvuru yapacak adayların Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması ve üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış dört yıllık bölümlerden mezun olması gerekiyor. Müracaatlar 18 Nisan günü başlayacak.Başvuru ekranı açıldığı anda Kpsscafe.com.tr olarak takipçilerimiz ile paylaşacağız.

TÜBİTAK MEMUR ALIMI

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu tarafından yayımlanan ilanda AR-GE personeli ve Teknik ve Destek Personeli kadrolarında isithdam etmek üzere toplamda 60 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. İlana başvuru için istenen genel şartlar şu şekilde;

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

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