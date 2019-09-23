KPSS'siz Önlisans Mezunu Koruma Memuru Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK) tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile önlisans mezunları arasından 5 koruma ve özel güvenlik memuru alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

TÜBİTAK Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne memur (koruma) alınacak

SON BAŞVURU TARİHİ: 27.09.2019”

1. T.C. Vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4. Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası Sahibi olmak.

5. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak.

6. En az 2 yıl Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

7. İşe alınacak Özel Güvenlik

Görevlisinin Ankara ilinde ikamet etmesi istenecektir.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA