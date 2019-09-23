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KPSS'siz Önlisans Mezunu Koruma Memuru Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK) tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile önlisans mezunları arasından 5 koruma ve özel güvenlik memuru alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

KPSS'siz Önlisans Mezunu Koruma Memuru Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK) tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile önlisans mezunları arasından 5 koruma ve özel güvenlik memuru alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

23 Eylül 2019 Pazartesi 20:26
KPSS'siz Önlisans Mezunu Koruma Memuru Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK) tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile önlisans mezunları arasından 5 koruma ve özel güvenlik memuru alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

TÜBİTAK Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne memur (koruma) alınacak

SON BAŞVURU TARİHİ: 27.09.2019”

1. T.C. Vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
4. Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası Sahibi olmak.
5. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak.
6. En az 2 yıl Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
7. İşe alınacak Özel Güvenlik
Görevlisinin Ankara ilinde ikamet etmesi istenecektir.

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kpss önlisans mezunu koruma memuru alınıyor işte başvuru şartları
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