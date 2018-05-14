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KPSS'siz Kadrolu Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı

TÜBİTAK tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda kurum bünyesinde istihdam etmek üzere 32 adet personel alımı yapılacağı bildirildi.

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KPSS'siz Kadrolu Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı

TÜBİTAK tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda kurum bünyesinde istihdam etmek üzere 32 adet personel alımı yapılacağı bildirildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:07
KPSS'siz Kadrolu Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı

TÜBİTAK tarafından bir ilan yayımlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından DPB'de yayımlanan duyuruda lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından Kamu Personeli Seçme Sınav şartı olmadan 35 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. Az önce yayımlanan duyuruda alınacak personellerin AR-GE Personeli ve AR-GE Teknisyeni kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
  • Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

TÜBİTAK personel alımı başvuruları “www.uzay.tubitak.gov.tr” adresi üzerinden yapılmaktadır.  Başvurular 4 Mayıs tarihine kadar alınacak.

Başvuru kılavuzu, başvuru özel şartları ve diğer detaylar için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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