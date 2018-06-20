KPSS'siz 7 Bin Bekçi Alımında Başvuru Süresi Sona Eriyor! (Bunu Yapanların Başvurusu Geçersiz)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru işlemlerinde sona gelindi. Geçtiğimiz haftalarda Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurusu yapılan 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru işlemleri 8 Haziran 2018 tarihinde başlamıştı. Adaylar 22 Haziran 2018 tarihine kadar başvurularını www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifreleriyle yapabilecekler.

DİKKAT! BAŞVURU ŞARTLARININ DİKKATLE İNCELENMESİ GEREKİYOR, BAŞVURU ŞARTLARINI YERİNE GETİRMEYENLERİN BAŞVURULARI GEÇERSİZ SAYILACAK.

Başvuruda bulunacak çarşı ve mahalle bekçisi adaylarından en az lise ve dengi okul mezuniyeti, eT.C. vatandaşlığı, Beden Kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az 1 senedir ikamet ediyor olması, askerliğini yapmış olması, 18 yaşını tamamlamış, 31 yaşından gün almamış olması gibi şartlar aranıyor. Detaylı bilgilendirme pa.edu.tr adresinde.

Alım yapılacak şehirler aşağıdaki gibi olacak:

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