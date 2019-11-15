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KPSS'siz 5 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başvuru Şartları Belli Oldu!

Türk Kızılayı tarafından KPSS şartsız en az 5 bin lira maaşla Toplum Merkezinde işbirliği yapılan diğer kurumlarda sağlıklı beslenme, hijyen, anne-bebek sağlığı, ilk yardım gibi konularda eğitim verecek ve danışmanlık yapacak personel arandığı açıklandı. Personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru şartları da belli oldu. Kızılay personel alım ilanı başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...

KPSS'siz 5 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başvuru Şartları Belli Oldu!

Türk Kızılayı tarafından KPSS şartsız en az 5 bin lira maaşla Toplum Merkezinde işbirliği yapılan diğer kurumlarda sağlıklı beslenme, hijyen, anne-bebek sağlığı, ilk yardım gibi konularda eğitim verecek ve danışmanlık yapacak personel arandığı açıklandı. Personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru şartları da belli oldu. Kızılay personel alım ilanı başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...

15 Kasım 2019 Cuma 13:52
KPSS'siz 5 Bin TL Maaşla Personel Alımı Başvuru Şartları Belli Oldu!

Türk Kızılayı Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden en az lisans mezunu olan adayların başvuru yapacağı sağlık personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan personel alım ilanında adaylarda KPSS şartı aranmadığı açıklandı. Ayrıca adaylarda aranan şartlar arasında Psikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisans ya da doktora programlarını tamamlamış olmak, Tercihen ruh sağlığı, halk sağlığı ve psikososyal destek konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda eğitim verme deneyimine sahip olmak şartlarını yerine getiren adayların başvuracağı aktarıldı.

KIZILAY PEROSNEL ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanında öncelik verilecek adayların tercihen İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak, Tercihen alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak, Tercihen Arapça ve/veya İngilizce bilmek, Ekip çalışmasına yatkın olmak,Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip olmak,  Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek şartlarını da kendilerinde bulundurmaları gerektiği bildirildi.

KIZILAY RUH SAĞLIĞI HEMŞİRESİ GÖREVLERİ

Türk Kızılayı tarafından yayınlanan ruh sağlığı hemşiresi personel alım ilanında adayların yerine getirmesi gereken görevler de sıralandı. İlk olarak adayların Toplum Merkezinde işbirliği yapılan diğer kurumlarda sağlıklı beslenme, hijyen, anne-bebek sağlığı, ilk yardım vb. konularda eğitimler verilmesi ve yararlanıcılara danışmanlık yapılması istenirken şu görevleri yapmaları gerektiği açıklandı:

Bölgede var olan sağlık hizmetleri ile ilgili haritalama ve güncellemeleri yapmak ve ilgili sağlık kuruluşları ile işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

Kronik sağlık sorunu , beslenme yetersizliği, ilaç ve medikal cihaz gibi sağlık ihtiyaçları tespit edilen kişilerin özel ihtiyaç fonu kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili birime yönlendirilmesini sağlamak,

Bölgedeki yaygın sağlık sorunları ve sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunların tespit edilmesi, raporlanması ve çözüm önerileri üretilmesi,

Engelli, hamile, çocuk sahibi yararlanıcılarla görüşme yaparak onların bilgilendirilmesi, gerekli hizmetlere yönlendirilmesi ve takibinin gerçekleştirilmesi,

Faydalanıcıların hastane randevularının alınmasını sağlamak,

Tüm faaliyetlerin kayıt altına alınması ve ilgili raporlamaların yapılmasını sağlamak.

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