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KPSS'siz 1500 Personel Alınacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu'nun birlikte düzenlediği Toplum Yararına Program kapsamında KPSS şartı olmadan 1500 personel alımı yapacağını duyurdu.

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KPSS'siz 1500 Personel Alınacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu'nun birlikte düzenlediği Toplum Yararına Program kapsamında KPSS şartı olmadan 1500 personel alımı yapacağını duyurdu.

29 Temmuz 2018 Pazar 21:15
KPSS'siz 1500 Personel Alınacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu'nun birlikte düzenlediği Toplum Yararına Program kapsamında KPSS şartı olmadan 1500 personel alımı yapacağını duyurdu.

 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Yenimahalle ilçesinde yürüttüğü temizlik  ve bakım işleri için Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımladığı ilan ile 1500 personel alımı yapacak. İşte KPSS'siz 1500 personel alımı ilanı için başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar;

Türkiye İş Kurumu Topkum Yararına Programı (TYP) sözleşmeli personel alım ilanında yer alan bilgilere göre iş başvuruları geçtiğimiz 27 Temmuz 2018'de alınmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi temizlik işleri ilanı için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018 saat 17:00'a kadar devam edecek.

İşe alım süreçleri ve aşamaları liste yöntemi ile yapılacak personel alımlarında personel seçimi 3 Ağustos 2018 tarihinde saat 14:00'de yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ilanına başvuracak adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilirler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz 1500 personel alım ilanının detayları aşağıdaki görselde yer almaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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AnkaraBelediye İlanları
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