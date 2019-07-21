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KPSS'siz 15 şehirde 459 Büro Memuru Alımı Yapılıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları sayfasında yayınladığı ilanlara göre, başta İstanbul Ankara olmak üzere 15 şehirde toplam 459 büro memuru alımı yapacaktır. Büro memuru alımı için başvuru yapmak isteyen adayların en az lise olmak üzere bazı ilanlarda önlisans ve lisans mezunu olmaları istenmektedir. Her bir iş ilanı içerisinde başvuru şartları farklı olmak üzere genel şartlar arasında adayların bilgisayar bilgilerinin yeterli olması, ofis içi ekipmanlarını bilmesi istenmektedir. Başvurular İŞKUR şubelerinden veya ilan içeriğinde belirtilen link üzerinden online olarak yapılmaktadır. Peki büro memuru başvuru şartları nelerdir? Hangi illerde memur alımı yapılmaktadır? Adaylardan istenilen özel şartlar nelerdir? Tüm ayrıntılar ilan içeriğinde belirtilmiştir…

KPSS'siz 15 şehirde 459 Büro Memuru Alımı Yapılıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları sayfasında yayınladığı ilanlara göre, başta İstanbul Ankara olmak üzere 15 şehirde toplam 459 büro memuru alımı yapacaktır. Büro memuru alımı için başvuru yapmak isteyen adayların en az lise olmak üzere bazı ilanlarda önlisans ve lisans mezunu olmaları istenmektedir. Her bir iş ilanı içerisinde başvuru şartları farklı olmak üzere genel şartlar arasında adayların bilgisayar bilgilerinin yeterli olması, ofis içi ekipmanlarını bilmesi istenmektedir. Başvurular İŞKUR şubelerinden veya ilan içeriğinde belirtilen link üzerinden online olarak yapılmaktadır. Peki büro memuru başvuru şartları nelerdir? Hangi illerde memur alımı yapılmaktadır? Adaylardan istenilen özel şartlar nelerdir? Tüm ayrıntılar ilan içeriğinde belirtilmiştir…

21 Temmuz 2019 Pazar 15:47
KPSS'siz 15 şehirde 459 Büro Memuru Alımı Yapılıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 20 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yayınlamış olduğu iş ilanlarına göre 15 şehirde toplam 459 büro memuru alımı yapılacaktır. Başvurular başlamış olup son başvuru tarihi her bir ilan için farklı olmakla birlikte 16 Ağustos 2019 tarihine kadar devam etmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel itibariyle;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • Toplu suçlar ve terör bağlantılı suçlarla ilgili hakkında bir suça bulaşmamış olmak
  • İŞKUR'a kayıtlı olmuş olmak
  • Herhangi bir yerden emekli veya malulen emekli maaşı almamış olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak

ÖZEL ŞARTLAR

Genel itibariyle her bir iş ilanı içerisinde farklı olmak üzere belirli bir yaş aralığı şartı sunulmaktadır. Yine her bir iş ilanı içerisinde adaylardan istenilen özel şartlar farklı olmak üzere;

  • Bilgisayar yeterli bilgiye sahip olmak
  • Ofis ekipmanlarını kullanabilmek
  • İngilizce bilmek
  • Genel olarak lise Önlisans ve Lisans mezunu adaylar
  • MS Office programları kullanabilmek
  • İyi iletişim kurabilmek
  • Elektronik ortamda rapor hazırlayabilmek gibi şartlar yer almaktadır.

ALIMLAR HANGİ İLLERDE YAPILMAKTADIR

  • Kastamonu
  • İzmir
  • İstanbul
  • Ankara
  • Manisa
  • Yalova
  • Antalya
  • Karabük
  • Mersin
  • Erzurum
  • Kayseri
  • Aydın
  • Kocaeli
  • Kırıkkale
  • Afyonkarahisar

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular en yakın İŞKUR İl/ilçe şube müdürlüklerinden şahsen ya da aşağıda verilen link üzerinden online olarak yapılabilmektedir.

Çalışma Şartları: Tam zamanlı (bazı ilanlarda vardiyalı olarak belirtilmiştir)

Büro memuru Alımı ilanlarını görüntülemek için belirtilen link alanını tıklayınız

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2267

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kpss şehirde büro memuru alımı yapılıyor
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