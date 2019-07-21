KPSS'siz 15 şehirde 459 Büro Memuru Alımı Yapılıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 20 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yayınlamış olduğu iş ilanlarına göre 15 şehirde toplam 459 büro memuru alımı yapılacaktır. Başvurular başlamış olup son başvuru tarihi her bir ilan için farklı olmakla birlikte 16 Ağustos 2019 tarihine kadar devam etmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel itibariyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Toplu suçlar ve terör bağlantılı suçlarla ilgili hakkında bir suça bulaşmamış olmak

İŞKUR'a kayıtlı olmuş olmak

Herhangi bir yerden emekli veya malulen emekli maaşı almamış olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

ÖZEL ŞARTLAR

Genel itibariyle her bir iş ilanı içerisinde farklı olmak üzere belirli bir yaş aralığı şartı sunulmaktadır. Yine her bir iş ilanı içerisinde adaylardan istenilen özel şartlar farklı olmak üzere;

Bilgisayar yeterli bilgiye sahip olmak

Ofis ekipmanlarını kullanabilmek

İngilizce bilmek

Genel olarak lise Ön lisans ve Lisans mezunu adaylar

Ön ve Lisans mezunu adaylar MS Office programları kullanabilmek

İyi iletişim kurabilmek

Elektronik ortamda rapor hazırlayabilmek gibi şartlar yer almaktadır.

ALIMLAR HANGİ İLLERDE YAPILMAKTADIR

Kastamonu

İzmir

İstanbul

Ankara

Manisa

Yalova

Antalya

Karabük

Mersin

Erzurum

Kayseri

Aydın

Kocaeli

Kırıkkale

Afyonkarahisar

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular en yakın İŞKUR İl/ilçe şube müdürlüklerinden şahsen ya da aşağıda verilen link üzerinden online olarak yapılabilmektedir.

Çalışma Şartları: Tam zamanlı (bazı ilanlarda vardiyalı olarak belirtilmiştir)

Büro memuru Alımı ilanlarını görüntülemek için belirtilen link alanını tıklayınız

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2267

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