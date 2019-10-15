KPSS Şartsız Yüzlerce Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye İŞ Kurumu tarafından yayınlanan memur alım ilanlarıyla binlerce kişiyi hayalindeki işe kavuşarak iş sahibi oldu.

İŞKUR üzerinden yayınlanan memur alım ilanlarında başvuru şartları da açıklandı.



İŞKUR Büro Memuru (Dış Ticaret) , Büro Memuru (Genel), Büro Memuru (İdari İşler), Danışma Memuru, Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru) olmak üzere 602 memur alım ilanı yayınlandı.

BÜRO MEMUR ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI:



- Üniversitelerin bilgisayar, işletme, büro yönetimi, muhasebe gibi ilgili bölümlerinden mezun,

- MEBBİS ve dâhili öğrenci otomasyon programımızı öğrenerek kullanabilecek,

- Öğrenci devam takip çizelgesinin takibini yapabilecek,

- MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,

- Dikkatli ve detaylara önem veren, İnsan ilişkilerinde başarılı,

- İletişim gücü ve temsil yeteneği yüksek,

- Kurum kültürünü önemseyen,

- Takım çalışmasına yatkın ve uyumlu,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

KPSS şartı aranmayan memur alım ilanlarına başvuru yaparak memur olma hayalinize kavuşabilirsiniz.



BÜRO MEMURU ALIM İLANLARINA BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İÇİN İŞ TANIMI:



Güvenlik, temizlik, haberleşme, ısıtma, bina ve çevre bakımı, sigorta, yemek, personel taşıma hizmetlerinin koordine ve kontrol edilmesi,

Şirket araçlarının sevk, idare, bakım ve onarımının sağlanması,

Çevre yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin takip edilmesi ve raporlanması,

Telefon, araç kiraları, yakıt vb. şirket giderlerinin kontrol edilmesi,

İç satın almalarının gerçekleştirilmesi,

Sorumluluğu dâhilinde kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,

Aylık raporların hazırlanması ve sunulması.

İŞKUR KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIM İLANINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ