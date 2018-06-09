KPSS Şartı Yok: Türkiye Maarif Vakfı 30 Yönetici Adayı ve Öğretmen Alımı Yapacak

Türkiye Maarif Vakfı bir ilan yayımladı ve 30 adet öğretmen alımı yapacağını duyurdu.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yayımlanan ilanda yönetici adayı ve öğretmen kadrolarında, farklı branşlarda istihdam etmek üzere yapılacak öğretmen alımı için başvuruların başladığına yer verildi.

YÖNETİCİ ADAYI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerin Eğitim, Fen, Edebiyat, İlahiyat, Sosyal ve Beşeri Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Teknoloji Fakültelerinden birinden mezun olmak,

En az 2 yıl resmi veya özel kurumlarda okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak,

Okul yöneticiliği ile yönetim yetkinliklerine haiz, iletişim ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinden herhangi birinden başvuru şartlarına haiz olmak,

ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerin Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Fen Bilgisi, Okul Öncesi ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarından mezun olmak,

Eğitim, Teknik Eğitim ve Mesleki Eğitim Fakültesi diplomasına veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,

En az 2 yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesine sahip olmak,

Branş derslerini ilgili dillerin herhangi birinden ders anlatabilecek düzeyde biliyor olmak,

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI

ÖĞRETMEN Branş/Diller İngilizce Fransızca Arapça Kontenjan Türkçe 10 Matematik X X X 2 Fizik X X X 2 Kimya X X X 2 Biyoloji X X X 2 Bilgisayar X X X 1 Fen Bilgisi X X X 1 Okul Öncesi X X X 5 PDR X X X 5 OKUL YÖNETİCİSİ 30

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinin herhangi birinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (B) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dillerden yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

BAŞVURU

İlana başvurular; 8 ile 25 Haziran 2018 tarihleri arasında kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları, 'Yeni' ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri 'Ekli Dosyalar'a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, 'Kaydet' butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri, Yayındaki İş İlanları modülünden "Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım İlanı" na başvurmalarını ve 'Başvurumu Tamamla' ikonunu işaretlemeleri, şeklinde yapılacaktır.

EVRAKLAR

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini,

Yabancı dil belgesini,

Özgeçmişini,

1 vesikalık fotoğrafını,

Bu belgeler taranarak sisteme yüklenecektir Şahsen ya da posta yolu ile başvurular alınmayacak.

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