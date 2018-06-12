KPSS Şartı Yok: Türk Patent Enstitüsü 55 Memur Alımı Yapıyor

Türk Patent Enstitüsü personel alımı başvuruları devam ediyor.
Türk Patent kurumu tarafından getiğimiz hafta bir ilan yayımlanmıştı. Yayımlanan ilanda kurum bünyesinde istihdam etmek üzere Sınai Mülkiyet Yazılım Danışmanı kadrosunda istihdam etmek üzere 5ve Sınai Mülkiyet Danışmanı kadrosunda 50 olmak üzere toplamda 55 adet personel alımı yapılacağına yer verildi.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
- Üniversitelerin aşağıda ilan belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
- Sınai Mülkiyet Danışmanı kadrosu için iyi derecede İngilizce bilmek. (en az TOEFL-IBT 70,TOEFL-CBT 193, TOEFL-PBT 523, YDS 70, IELTS 6, FCE B, CAE C, CPE C belgelendirmek )
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya tecilli olmak.
- 35 yaşını aşmamış olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
- Sicil kaydı olmamak
- Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.
ALIM YAPILAN KADROLAR İÇİN İSTENEN MEZUNİYET ŞARTI VE ÖZEL ŞARTLAR
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Unvan
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Nitelikler
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Alım Yapılacak Sayı
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Sınai Mülkiyet Danışmanı
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Üniversitelerin aşağıda belirtilen Mühendislik bölümlerinden birinden mezun olmak,
Bilgisayar Mühendisi, Makina Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Kimya Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Otomotiv Mühendisi, Telekomünikasyon Mühendisi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisi
Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
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50
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Sınai Mülkiyet Yazılım Danışmanı
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Üniversitelerin aşağıda belirtilen Mühendislik bölümlerinden birinden mezun olmak,
Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Bilimleri Mühendisi, Bilgisayar ve Enformasyon Mühendisi, Bilişim Sistemleri Mühendisi, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisi ve Yazılım Mühendisi
Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olması;
"Sun Java Certified Associate, Sun Java Certified Programmer, Sun Java Certified Developer, Sun Java Certified Architect, Oracle Certified Associate (OCA) Java, Oracle Certified Professional (OCP) Java. Object Oriented Software Development"
gerekmektedir.
Yazılım geliştirme alanında en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek,
Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,
Java ile Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, RBMS ve/veya MIS konusunda deneyimli olmak,
Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,
Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
Temel Java / web teknolojileri; servletler, web servisleri, Hibernate (ORM) ve/veya JPA, Spring, Spring Boot, XML, HTML, Javascript, Jquery konularında deneyimli olmak,
ORACLE ve Postgresql veritabanı konusunda deneyimli olmak, (SP, Function, Trigger, Transaction vb.)
Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde kullanılan araçlar konusunda deneyimli (talep yönetimi, kalite kontrol araçları, test araçları, kaynak kodu yönetim araçları vb.) Tercihen Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo, Kubernetes, Jmeter, Selenium vb. bilmesi,
Yazılım geliştirme süreçlerinde üretilen dokümanlar hakkında deneyimli,
Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı,
Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında bilgi sahibi olmak,
Tasarım, analiz ve yaratıcılık yönü kuvvetli, Ekip çalışmasında uyumlu olmak,
Sınai mülkiyet hakları alanında bilgi sahibi olmak,
Patent araştırması konusunda tecrübe sahibi olmak,
Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi ve değerleme işlemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
BAŞVURU
İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 22 Haziran tarihine kadar yapılacak.
- İş Başvuru Formu (resimli),
- Mezuniyet Belgesi,
- Sınai Mülkiyet Danışmanı kadrosu için ilan edilen Yabancı Dil Belgesi,
- Sınai Mülkiyet Yazılım Danışmanı kadrosu için ilan edilen programlar için sertifika,
- T.C.Kimlik Kartı /Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
- Adli Sicil Bilgisi.
Türk Patent ve Marka Kurumu Adres :Hipodrom Caddesi No:115 (06560) Yenimahalle/ANKARA
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