KPSS Şartı Yok: Türk Patent Enstitüsü 55 Memur Alımı Yapıyor

Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Bilgisayar Mühendisi, Makina Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Kimya Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Otomotiv Mühendisi, Telekomünikasyon Mühendisi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisi

Üniversitelerin aşağıda belirtilen Mühendislik bölümlerinden birinden mezun olmak,

Sınai Mülkiyet Yazılım Danışmanı