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KPSS Şartı Yok: ROKETSAN En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor

Savunma Sanayii sektöründe öncü kuruluş olmayı sürdüren ROKETSAN, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu.

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KPSS Şartı Yok: ROKETSAN En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor

Savunma Sanayii sektöründe öncü kuruluş olmayı sürdüren ROKETSAN, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:46
KPSS Şartı Yok: ROKETSAN En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor

Türkiye Savunma Sanayii'nin öncü kuruluşlarından olan ROKETSAN, personel alımı için ilan yayımladı.

Kendi resmi sayfasında bulunan İnsan Kaynakları sistemi üzerinden ilan yayımlayan ROKETSAN, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin farklı kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi. Adaylar başvurularını yıl sonuna kadar yapabilecek. Genel Başvuru başlığı altında alınacak müracaatlar havuzda toplanacak ve ihtiyaç olması durumunda kullanılacak. Diğer kadrolara yapılan başvurularda ise adaylar, şartları taşıması durumunda iş görüşmesine çağrılacak.

ALIM YAPILAN KADROLAR

İlan Bitiş Tarihi
GENEL BAŞVURU (ENGELLİ KADROSU İÇİN) 31/12/2018
ADAY MÜHENDİS 30/12/2018
FİZİK / FİZİK MÜHENDİSİ 30/12/2018
MAKİNE MÜHENDİSİ 30/12/2018
METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSİ 30/12/2018
SATINALMA MÜHENDİSİ 30/12/2018
KİMYA / KİMYA MÜHENDİSİ 30/12/2018
MEKATRONİK MÜHENDİSİ 30/12/2018
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 30/12/2018
HAVACILIK UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ 30/12/2018
TEKNİSYEN Tarih belirtilmemiş
GENEL BAŞVURU 31/12/2018
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 30/12/2018
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 30/12/2018
PROJE YÖNETİMİ MÜHENDİSİ 30/12/2018
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 31/01/2019

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yayımlanan ilanlara başvuru için aranan genel şartlar şu şekilde;

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf ya da en az iki yıl tecilli olmak,
  • Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,
  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
  • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
  • Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

ROKETSAN personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adresten yapması gerekmektedir.

https://ik.roketsan.com.tr/

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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