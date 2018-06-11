KPSS Şartı Yok: ROKETSAN En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor

Türkiye Savunma Sanayii'nin öncü kuruluşlarından olan ROKETSAN, personel alımı için ilan yayımladı.
Kendi resmi sayfasında bulunan İnsan Kaynakları sistemi üzerinden ilan yayımlayan ROKETSAN, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin farklı kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi. Adaylar başvurularını yıl sonuna kadar yapabilecek. Genel Başvuru başlığı altında alınacak müracaatlar havuzda toplanacak ve ihtiyaç olması durumunda kullanılacak. Diğer kadrolara yapılan başvurularda ise adaylar, şartları taşıması durumunda iş görüşmesine çağrılacak.
ALIM YAPILAN KADROLAR
|İlan
|Bitiş Tarihi
|GENEL BAŞVURU (ENGELLİ KADROSU İÇİN)
|31/12/2018
|ADAY MÜHENDİS
|30/12/2018
|FİZİK / FİZİK MÜHENDİSİ
|30/12/2018
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|30/12/2018
|METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSİ
|30/12/2018
|SATINALMA MÜHENDİSİ
|30/12/2018
|KİMYA / KİMYA MÜHENDİSİ
|30/12/2018
|MEKATRONİK MÜHENDİSİ
|30/12/2018
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|30/12/2018
|HAVACILIK UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ
|30/12/2018
|TEKNİSYEN
|Tarih belirtilmemiş
|GENEL BAŞVURU
|31/12/2018
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|30/12/2018
|ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|30/12/2018
|PROJE YÖNETİMİ MÜHENDİSİ
|30/12/2018
|SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
|31/01/2019
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Yayımlanan ilanlara başvuru için aranan genel şartlar şu şekilde;
- T.C. Vatandaşı olmak,
- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf ya da en az iki yıl tecilli olmak,
- Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,
- MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
- Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
- Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
- Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ
ROKETSAN personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adresten yapması gerekmektedir.
https://ik.roketsan.com.tr/
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