Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

KPSS Şartı Yok : Bakanlık Kamu Personeli Alımı Yapıyor!..

Kültür ve Turizm Bakanlığı 5 farklı şehirde görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan 139 memur ve işçi alım ilanı yayımladı. Kadın-Erkek olarak alımı gerçekleştirilecek olan ilana İlkokul, Lise, Ön lisans ve Lisans Mezunu adaylar başvuru yapabilir.

banner396

KPSS Şartı Yok : Bakanlık Kamu Personeli Alımı Yapıyor!..

Kültür ve Turizm Bakanlığı 5 farklı şehirde görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan 139 memur ve işçi alım ilanı yayımladı. Kadın-Erkek olarak alımı gerçekleştirilecek olan ilana İlkokul, Lise, Ön lisans ve Lisans Mezunu adaylar başvuru yapabilir.

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:30
KPSS Şartı Yok : Bakanlık Kamu Personeli Alımı Yapıyor!..

Kültür ve Turizm Bakanlığı 5 farklı şehirde görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan 139 memur ve işçi alım ilanı yayımladı. Kadın-Erkek olarak alımı gerçekleştirilecek olan ilana İlkokul, Lise, Ön lisans ve Lisans Mezunu adaylar başvuru yapabilir.

Alım yapılacak personel sayısı ve alım yapılacak şehirler şöyle;

  • Muğla 33 kişi,
  • Gümüşhane 22 kişi,
  • İzmir 25 kişi,
  • Denizli 20 kişi,
  • Aydın 39 kişi

Kültür ve Turizm Bakanlığı alımlarına İlkokul, Lise ve Lisans mezunu olanlar KPSS Şartı olmadan başvuru yapabilirler. 

Alınacak kamu personellerinin görevlendirileceği yerler şöyle;

  1. İzmir TEOS Kazı Başkanlığı,
  2. Denizli Hierapolis Antik Kent,
  3. Muğla Beçin Kazı Başkanlığı,
  4. Bozukkale Su Altı Kazı Başkanlığı,
  5. Aydın NYSA Kazı Başkanlığı
  6. Gümüşhane Satala Antik Kent Kazı Başkanlığı

Alınacak personeller vasıflı işçi, vasıfsız işçi, arkeolog, dalgıç, beden işçisi, mimar, restoratör ve sanat tarihçisi olarak istihdam edilecekler. Başvurular ilanı veren ile göre değişkenlik gösteriyor. İlan kılavuzları ayrıntıllı bir şekilde incelenmelidir.

Müzeler Genel Müdürlüğü Kazı Başkanlığına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şöyle;

  • Okur yazar, İlkokul, Lise, Önlisans, Lisans olması
  • 18 yaşını doldurması
  • Arkeolojik kazılarda tecrübeli olması (Tercih Sebebidir)

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler şöyle;

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi,
  2. Sağlık raporu,
  3. 1 adet resim,
  4. Sabıka sicil kaydı,
  5. Öğrenim durum belgesi
  6. Adli sicil belgesi

Müze Müdürlükleri Kazı Başkanlığına başvuru yapacak adayların Arazi şartlarında, toz, soğuk ve sıcakta çalışmaya mani bir durumu olmaması gerekmektedir. 2863 sayılı kültür varlıkları koruma kanunu ve kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili yapılacak yüzey araştırması, sondaj ve kazı çalışmalarının yürütülmesi olması gerekmektedir.

Aydın 39 kişi için Tıklayınız 

Denizli 20 kişi için Tıklayınız 

Gümüşhane 22 kişi için Tıklayınız

İzmir 55 kişi için Tıklayınız

Muğla 33 kişi için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
kpss şartı yok bakanlık kamu personeli alımı yapıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Silahlı Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor!..
Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Silahlı Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor!..
Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Personel Alımı Yapacak!..
Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Personel Alımı Yapacak!..
KPSS'siz En Az Okur Yazar Köy Korucusu Alımı Yapılacak!..
KPSS'siz En Az Okur Yazar Köy Korucusu Alımı Yapılacak!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim