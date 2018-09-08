KPSS Şartı Yok : Bakanlık Kamu Personeli Alımı Yapıyor!..

Kültür ve Turizm Bakanlığı 5 farklı şehirde görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan 139 memur ve işçi alım ilanı yayımladı. Kadın-Erkek olarak alımı gerçekleştirilecek olan ilana İlkokul, Lise, Ön lisans ve Lisans Mezunu adaylar başvuru yapabilir.

Alım yapılacak personel sayısı ve alım yapılacak şehirler şöyle;

Muğla 33 kişi,

Gümüşhane 22 kişi,

İzmir 25 kişi,

Denizli 20 kişi,

Aydın 39 kişi

Kültür ve Turizm Bakanlığı alımlarına İlkokul, Lise ve Lisans mezunu olanlar KPSS Şartı olmadan başvuru yapabilirler.

Alınacak kamu personellerinin görevlendirileceği yerler şöyle;

İzmir TEOS Kazı Başkanlığı, Denizli Hierapolis Antik Kent, Muğla Beçin Kazı Başkanlığı, Bozukkale Su Altı Kazı Başkanlığı, Aydın NYSA Kazı Başkanlığı Gümüşhane Satala Antik Kent Kazı Başkanlığı

Alınacak personeller vasıflı işçi, vasıfsız işçi, arkeolog, dalgıç, beden işçisi, mimar, restoratör ve sanat tarihçisi olarak istihdam edilecekler. Başvurular ilanı veren ile göre değişkenlik gösteriyor. İlan kılavuzları ayrıntıllı bir şekilde incelenmelidir.

Müzeler Genel Müdürlüğü Kazı Başkanlığına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şöyle;

Okur yazar, İlkokul, Lise, Önlisans, Lisans olması

18 yaşını doldurması

Arkeolojik kazılarda tecrübeli olması (Tercih Sebebidir)

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler şöyle;

Nüfus cüzdan fotokopisi, Sağlık raporu, 1 adet resim, Sabıka sicil kaydı, Öğrenim durum belgesi Adli sicil belgesi

Müze Müdürlükleri Kazı Başkanlığına başvuru yapacak adayların Arazi şartlarında, toz, soğuk ve sıcakta çalışmaya mani bir durumu olmaması gerekmektedir. 2863 sayılı kültür varlıkları koruma kanunu ve kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili yapılacak yüzey araştırması, sondaj ve kazı çalışmalarının yürütülmesi olması gerekmektedir.

Aydın 39 kişi için Tıklayınız

Denizli 20 kişi için Tıklayınız

Gümüşhane 22 kişi için Tıklayınız

İzmir 55 kişi için Tıklayınız

Muğla 33 kişi için Tıklayınız

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