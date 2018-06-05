KPSS Şartı Yok: 200 Kamu Personeli Alımı Başvurusu İçin Son Saatler !

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu için son gün !!

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında 200 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilana başvurular ise bugün saat 17,00'a kadar alınacak. Aşağıdaki şartlara uyan ve başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını bu tarihe kadar yapması gerekmektedir.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE SAYISI

Psikolog (20 Adet)

Sosyal Çalışmacı (47 Adet)

Diyetisyen (16 Adet)

Fizyoterapist (52 Adet)

Çocuk Gelişimci (65 Adet)

BAŞVURU ŞARTLARI

PSİKOLOG

Üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olmak,

Tercihen yüksek lisans yapmış olmak,

Tercihen en az iki yıl çalışmış olmak,

Tercihen çeşitli sertifika programlarına (aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı vb.) katılmış olmak,

Word, Excel, PowerPoint kullanabilir olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

50 yaşını doldurmamış olmak

SOSYAL ÇALIŞMACI

Üniversitelerin sosyal hizmet bölümünden mezun olmak,

Tercihen yüksek lisans yapmış olmak,

Tercihen en az iki yıl çalışmış olmak,

Tercihen çeşitli sertifika programlarına (aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı vb.) katılmış olmak,

Word, Excel, PowerPoint kullanabilir olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

DİYETİSYEN

Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olmak,

Tercihen yüksek lisans yapmış olmak,

Tercihen en az iki yıl çalışmış olmak,

Word, Excel, PowerPoint kullanabilir olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

FİZYOTERAPİST

Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon/fizyoterapi ve rehabilitasyonbölümünden lisans mezunu olmak,

Tercihen yüksek lisans yapmış olmak,

Tercihen en az iki yıl çalışmış olmak,

Word, Excel, PowerPoint kullanabilir olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

ÇOCUK GELİŞİMCİ

Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri bünyesinde dört yıllık lisans eğitim programlarındaki çocuk gelişimi bölümünden mezun olmak,

Tercihen yüksek lisans yapmış olmak,

Tercihen en az iki yıl çalışmış olmak,

Tercihen çeşitli sertifika programlarına (gelişimsel değerlendirme testi/envanteri, aile danışmanlığı vb.) katılmış olmak,

Word, Excel, PowerPoint kullanabilir olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen adaylar CV'lerini 05.06.2017 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. Aşağıda linki bulunan özgeçmiş örneğine (SHM CV Ornegi.docx) göre doldurulmayan CV ler değerlendirmeye alınmayacaktır.( NOT: İŞİN ADI, BAŞVURU NUMARASI, TERCİH EDİLEN SHM ADI SUNULAN CV DE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.)

Psikologbaşvuruları için elektronik posta: hsgm.psikolog@saglik.gov.tr

Sosyal Çalışmacıbaşvuruları için elektronik posta: hsgm.sosyalcalismaci@saglik.gov.tr

Diyetisyenbaşvuruları için elektronik posta: hsgm.diyetisyen@saglik.gov.tr

Fizyoterapistbaşvuruları için elektronik posta: hsgm.fizyoterapist@saglik.gov.tr

Çocuk Gelişimcibaşvuruları için elektronik posta: hsgm.cocukgelisimci@saglik.gov.tr

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