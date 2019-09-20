KPSS'li ve KPSS'siz 8 Bin Memur Alınıyor! İşte Detaylar...

İŞKUR DPB KPSS'li ve KPSS şartsız 8 bin memur alımı başvuru şartları! İşte resmi kurumların yeni iş ilanları. Güvenlik görevlisi alımı, Sağlık personeli alımı, temizlik personeli Alımı, Bilişim personeli alımı, kamu denetleyicisi alımı, şoför alımı, vasıflı ve vasıfsız içi alımı, büro memuru, okul öncesi öğretmen alımı, çocuk gelişimi meslek elemanı alımı, sağlık teknikeri, hemşire, araştırmacı teknisyen, reklam ayırıcı, özel harekat polisi alımı, komiser yardımcısı alımı, farklı kuvvet komutanlığına uzman erbaş alımı ve daha bir çok meslek gurubundan personel alımı yapan kamu ilanları bulunmaktadır. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.​

PERSONEL ALAN KAMU İLANLARI

1 - KGK Bağımsız Denetçilik sınav duyurusu yayınladı!

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Bağımsız Denetçilik sınav duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre KGK, 04 Ekim 2019 tarihine kadar sınavla bağımsız denetleyici personel alımı yapacak. Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 23 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 04 Ekim 2019 tarihinde saat 17.00 de sona erecektir. İşte ayrıntılar…

2 - Necmettin Erbakan Üniversitesi KPSS 70 ile 6 sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı!

Necmettin Erbakan Üniversitesi 04 Ekim 2019 tarihine kadar KPSS 70 taban puanı ile 6 sözleşmeli personel alımı yapacağını bildirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bilişim personeli alımı ile ilgili yapılan açıklamada, başvuruda bulanacak adayların; haber içeriğinde belirtilen 4 yıllık fakültelerinin biri bölümünden mezun olmaları gerektiği belirtildi. Peki bilişim personeli alımı için adaylardan istenilen başvuru şartları nelerdir?

3 – Kamuya Üniversitesine İŞKUR üzerinden güvenlik, şoför ve temizlik olmak üzere 90 daimi personel alımı yapılacak!

Kamu üniversitelerinden olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne İŞKUR tarafından en az lise mezunu güvenlik görevlisi, şoför ve en az ilköğretim mezunu temizlik personeli alımı yapılacak. Toplamda 90 personel alımı yapılacağını bildiren Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü, başvuruların İŞKUR'un resmi internet sayfası üzerinden veya İŞKUR şubelerinden yapılacağını bildirdi. Başvurular 20 Eylül'de başlayacak olup 24 Eylül 2019 tarihinde sona erecektir.

4 - Kura ile KPSS şartsız en az lise mezunu güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapılacak

İŞKUR aracılığı ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 22 daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda adayların en az lise mezunu güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapılacağı söylendi. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sayfası üzerinden yapılacak olup, iş başvurusunda bulunmak isteyen adayların 16.09.2019 tarihinden başlayarak en geç 5 gün içinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 - İŞKUR'dan resmi duyuru! Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) en az lise mezunu KPSS'siz işçi alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu bugün yayınladığı güncel kamu iş ilanlarına göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde görevlendirmek üzere işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Peki ESKİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İş başvurusu nereye nasıl yapılacak?

6 - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji en az ilkokul mezunu daimî 371 personel alımı için yeni iş ilanları yayınladı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İzenerji kurumu İŞKUR üzerinden yeni iş ilanları yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre İzenerji, kendi bünyesinde kadrolu olarak istihdam etmek üzere toplamda 371 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar ilkokul, ortaokul, lise, önlisans ve lisans düzeyinde yapılacak olup, en fazla alımlar temizlik işleri ile ilgilidir. Alınacak personel ve işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesinin kadrolu elemanı olacaklardır. Peki başvuru şartları nelerdir? İş başvurusu nereye ne zaman ve nasıl yapılacak?

7 - Kamu üniversitesine Hemşire, Sağlık Teknikeri (Anestezi), Eczacı alımı yapılacak!

Kamu kurumlarından Selçuk Üniversitesi Hemşire, Sağlık Teknikeri (Anestezi) ve Eczacı branşlarından 6 sözleşmeli personel alımı yapacak! Hemşire alımları lise ve önlisans mezunu, Anestezi sağlık teknikeri en az önlisans mezunu ve eczacı alımı için 4 yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu adaylardan seçilecektir. Peki sağlık personeli alımı başvuru şartları nelerdir?

8 - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine Hemşire ve Sağlık Teknikeri alınacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan.gov.tr üzerinden yeni bir alım ilanı yayınlandı. İlana göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 2 Hemşire ve 3 Sağlık Teknikeri alınacak. Hemşire ve sağlık teknikeri alımı başvuruları en geç 0.09.2019 Pazartesi (Mesai bitimine kadar) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat edilerek yapılacaktır. Peki hemşire ve sağlık teknikeri alımı için istenilen başvuru şartları nelerdir?

9 - TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsüne 28 Proje Personeli (Araştırmacı- Teknisyen) alınacaktır

TÜBİTAK 10 Ekim 2019 tarihine kadar önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından 28 proje için araştırmacı ve teknisyen alımı yapacaktır. TÜBİTAK personel alımı başvuruları başlamış olup, başvurular ilan içeriğinde belirtilen adresten online olarak yapacaklardır. TÜBİTAK online iş başvurusu ekranı online linki ve ilan kılavuzu haber içeriğinde verilmiştir. Peki TÜBİTAK Araştırmacı- Teknisyen alımı için istenilen başvuru şartları nelerdir?

10 - TRT Personel alımı başvuruları başladı! TRT iş başvurusu nasıl yapılır?

TRT 19 meslek gurubundan personel alımı başvuruları başladı. TRT, KPSS'siz önlisans ve lisans mezunu düzeylerinden çok sayıda personel alımı yapılacağını bildirdi. Kendi web sayfası üzerinden 19 farklı alanda personel alacağını bildiren TRT, başvuruların online olarak yapılacağını belirtti. Online başvurularınızı ilan altında belirtilen linkler üzerinden yapabilirsiniz. Peki TRT personel alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi meslek guruplarından personel alacak? İş başvurusu nasıl yapılır?

11 - PAEM ve POMEM 2 bin 500 polis alımı başvuruları başladı!

Polis Akademisi Başkanlığı 700'ü bayan 18oo'ü bay olmak üzere toplamda 2 bin 500 polis alımı başvuruları bugün başladı! PAEM'e 1800 erkek ve 200 kadın olmak üzere 2 bin komiser yardımcısı, POMEM'e 25. dönemde 500 kadın özel harekat (PÖH) polisi alımı yapılacak. PAEM ve POMEM polis alımları başlamış olup, 27 Eylül 2019 tarihlerinde sona erecektir. Alımlar lise, önlisans ve lisan eğitim düzeylerinden olacaktır. Ayrıca başvuru şartlarında PÖH için ayrı komiser yardımcısı alımı için ayrı KPSS taban puanı belirlenmiştir. Peki komiser yardımcılığı alımı ve kadın pöh alımı başvuru şartları nelerdir? KPSS taban puanı ve yaş sınırı kaç?

12 - Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 09 Ekim'e kadar KPSS 70 ile memur alımı yapacak!

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na KPSS'li ve KPSS'siz 21 Ekim'e kadar 21 Memur Alımı Yapılacak. Bakanlığın DPB üzerinden yayınladığı alım ilanına göre, başvuruda bulunacak adayların KPSS 70 taban puanı almaları gerektiği, KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirileceği belirtildi. Peki Aile ve Çalışma Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün itibari ile başlamış olup, son başvuru tarihi 09 Ekim 2019'dur.

13 - Konya Teknik Üniversitesi'ne İŞKUR aracılığı ile 16-21 Eylül arasında KPSS'siz işçi alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu tarafından Konya Teknik Üniversitesi'ne 16- 21 Eylül 2019 tarihleri arasında işçi alımı yapılacak. Üniversite rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, üniversite kadrosuna güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve destek personeli alımı yapılacak. Alımlar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup, başvuruda bulunan adaylardan KPSS şartı istenmeyecek ve İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans eğitim düzeylerinden olacak.

14 - İŞKUR 20 Eylül'e kadar Cumhuriyet Üniversitesi'ne KPSS'siz 23 Temizlik personeli ve 16 Güvenlik görevlisi alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu tarafından 20 Eylül 2019 tarihine kadar kamu kuruluşu olan Cumhuriyet Üniversitesi'ne en az lise mezunu 23 Temizlik personeli ve 16 Güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda KPSS'siz 39 personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular İŞKUR'un resmi web sayfası üzerinden yapılacak olup, adayların en geç belirtilen tarihe kadar İŞKUR şubelerine şahsen giderek veya haber içeriğinde belirtilen linki tıklayarak online iş başvurusu kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir.

15 - İŞKUR 16-20 Eylül arasında kamu üniversitesine yüksek maaşla güvenlik görevlisi ve daimi işçi alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne güvenlik görevlisi ve çeşitli alanlardan daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Üniversitenin İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, en az lise mezunu 11 güvenlik görevlisi ve çeşitli alanlarda en az ilköğretim mezunu inşaat ustası alımı yapılacağı söylendi. Başvurular en yakın İŞKUR şubelerinden veya haber içeriğinde belirttiğimiz başvuru linkler üzerinden online olarak yapılacaktır. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ve diğer detaylar haber içeriğinde verilmiştir.

16 - TSK Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 19-30 Eylül 2019 tarihleri arasında Uzman Erbaş alımı yapılacak!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 19-30 Eylül 2019 tarihleri arasında en az lise mezunu çok sayıda uzman erbaş alımı yapılacak. 2019 Yılı Üçüncü Dönem Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu yayınlayan Sahil Güvenlik, yaptığı bilgilendirmede, uzman erbaş alımı için adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. Peki uzman erbaş alımı başvuruları nereye yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru kılavuzu ilan altında verilmiştir.

17 - Uzman Erbaş alımı başvuruları cuma günü sona eriyor! Erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) bünyesinde görevlendirmek üzere 09-20 Eylül 2019 tarihleri arasında çok sayıda uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Uzman Erbaş alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylardan son iki yıl KPSSP3 (lisans), 2018 yılı KPSSP93 (ön lisans) ve 2018 yılı KPSSP94 (lise) puan türü sınav sonuçlarına göre adaylar müracaat edebilecektir.

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