Konya Teknik Üniversitesi İlkokul- Lise - Önlisans ve Lisans Mezunu KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Konya Teknik Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan istihdam protokolü kapsamında daimi statüde çalıştırılmak üzere 25 sürekli işçi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında....

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Birimlerinde Daimi Statüde çalıştırılmak üzere 25 adet İşçi alınacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 16.09.2019 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaktır. İlan olunur..." ifadelerine yer verildi.

Konya Teknik Üniversitesi ilanı 16 Eylül 2019 tarihinde yayınlanacak. İlan yayınlanır yayınlanmaz anında haberdar olmak için, cep telefonunuza bildirim almak için KPSS CAFE mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulamalarımız hem android hem IOS uyumludur. İndirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

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