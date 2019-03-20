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Kızılay personel alıyor! KPSS şartı yok!

Türk Kızılay’ından mart ayı içerisinde müjde gelmeye devam ediyor. İş arayan gençlere büyük fırsat! Proje uzmanı, doktor, gençlik çalışanı gibi unvanlar için alım yapılacağı duyuruldu. Kızılay personel alıyor! Kpss şartı yok! Ayrıntılar haberimizde!

Kızılay personel alıyor! KPSS şartı yok!

Türk Kızılay’ından mart ayı içerisinde müjde gelmeye devam ediyor. İş arayan gençlere büyük fırsat! Proje uzmanı, doktor, gençlik çalışanı gibi unvanlar için alım yapılacağı duyuruldu. Kızılay personel alıyor! Kpss şartı yok! Ayrıntılar haberimizde!

20 Mart 2019 Çarşamba 21:03
Kızılay personel alıyor! KPSS şartı yok!

Kızılay personel alıyor! Kpss şartı yok! Ayrıntılar haberimizde!

Türk Kızılay’ından mart ayı içerisinde müjde gelmeye devam ediyor. İş arayan gençlere büyük fırsat! Proje uzmanı, doktor, gençlik çalışanı gibi unvanlar için alım yapılacağı duyuruldu.

19 Mart 2019 tarihi itibariyle Kızılay'dan yapılan resmi duyuruda İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Mardin ve Kilis’te çalışmak üzere Program - proje uzmanı alımı yapılacağı duyurusu yayınlandı.

Bu kadroların yanı sıra doktor olarak istihdam edilecek adaylar için aşağıdaki metinle duyuru yapıldı:

“Dünyanın en önemli insani yardım kuruluşlarından biri olan, afet müdahale ve sosyal hizmetlerin yanı sıra Türkiye’nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılarından karşılamak için 2005 yılından bu yana “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı”nı yürüten 150 yaşındaki Türk Kızılayı olarak Kan Bağış Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere Doktor aramaktayız. 

Tıp Fakültesi Mezunu,

Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip,

Tam zamanlı çalışabilecek,

Takım çalışmasına yatkın,

Seyahat engeli olmayan,

Mecburi hizmetini tamamlamış,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Sosyal sorumluluk sahibi,

Uzman veya Pratisyen

Şehir :  Kahramanmaraş, Kastamonu, Çorum, Rize, Kars, Mardin, Şanlıurfa, İstanbul (Avrupa),Sivas, Çorlu, Trabzon, Ağrı”

Türk Kızılayı personel alımlarıyla ilgili detaylı bilgilere https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx internet adresinde ulaşabilir ve kolaylıkla başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca yine bu sayfaya özgeçmişinizi bırakarak olası pozisyonlar için bilgi sahibi olabilirsiniz.

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kızılay personel alıyor kpss şartı yok
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