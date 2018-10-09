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Kızılay, KPSS'siz Binlerce Personel Alımı Yapıyor!

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde yaşanan felaketlerin bel kemiği olan, sadece felaketlerde değil aynı zamanda dünyanın en büyük kan bankası olma özelliği taşıyan Türk Kızılayı, kendi bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı pozisyonlarda ve branşlarda çok sayıda KPSS şartı olmadan personel alımı yapıyor.

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Kızılay, KPSS'siz Binlerce Personel Alımı Yapıyor!

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde yaşanan felaketlerin bel kemiği olan, sadece felaketlerde değil aynı zamanda dünyanın en büyük kan bankası olma özelliği taşıyan Türk Kızılayı, kendi bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı pozisyonlarda ve branşlarda çok sayıda KPSS şartı olmadan personel alımı yapıyor.

09 Ekim 2018 Salı 13:01
Kızılay, KPSS'siz Binlerce Personel Alımı Yapıyor!

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde yaşanan felaketlerin bel kemiği olan, sadece felaketlerde değil aynı zamanda dünyanın en büyük kan bankası olma özelliği taşıyan Türk Kızılayı, kendi bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı pozisyonlarda ve branşlarda çok sayıda KPSS şartı olmadan personel alımı yapıyor. 

Kızılay’ın personel temin edebimek için özel olarak tasarlanan kariyer sitesinde yer alan ilanlar incelendiğinde, farklı branşlarda ve pozisyonlarda görevlendirilmek / istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapıldığı görülüyor. İnsani yardım konusunda Türkiye’yi dünyanın ilk sıralarına temsil eden göğsümüzü kabartan kuruluşumuz Türk Kızılayı, kadrosunu daha da genişletmek maksadıyla binlerce personel alımı yapıyor. Başvuru yapacak adaylardan KPSS şartı da aranmıyor. İşte o branşlar, pozisyonlar ve başvuru şartları...

KIZILAY HANGİ BRANŞLARA ALIM YAPIYOR?

  • Sağlık Uzmanı
  • Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu
  • Kan Bağışçısı Kazanım Personeli
  • Mali İşler Asistanı
  • Doktor
  • Sosyal Hizmet Uzmanı
  • İnsan Kaynakları
  • Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı
  • Performans ve Yetenek Yönetimi Uzmanı
  • Çalışan Bağlılığı ve İç İletişim Uzmanı
  • Çalışan Eğitim ve Gelişim Uzmanı
  • Çalışan Eğitim ve Gelişim Müdürü
  • Organizasyonel Gelişim ve Ücret Yönetimi Uzmanı
  • Toplum Merkezi Yöneticisi
  • Program
  • SAP Teknik Uzman
  • SAP Uygulama Uzmanı

KIZILAY BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI NELER?

Kızılay’ın açık iş ilanlarında yukarıda sıralanan pozisyonlar ve branşlarda personel alımı yapılmaktadır. Her pozisyonun kendine ait özel başvuru koşulları yer almaktadır. Fakat ortak başvuru şartları arasında üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, takım çalışmasına yatkın olmak, adli sicilin temiz olması, kronik hastalığı olmaması gibi başlıca şartlar yer almaktadır.

İlanların başvuru şartları görmek ve başvuru yapmak için TIKLAYINIZ...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.10.2018 15:23
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kızılay kpss binlerce personel alımı yapıyor
Yorumlar
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Ali 2 saat önce

Neden lise mezunu almıyorsunuz neden bu devlet lise mezununu adamdan saymıyor

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İbrahim şengül 2 saat önce

Öyle överek yazılmış ki ilan, ama nedense kızılayın başvuru sayfası hata veriyor. Siz düşünün durum nereye gidiyor

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Emel 1 saat önce

Hepsi yalan serefsiz lerrrr bu ülkeden gitmek istiyorum bu nedir ya ne iş var ne para Allah belani versin

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