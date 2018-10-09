Kızılay, KPSS'siz Binlerce Personel Alımı Yapıyor!

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde yaşanan felaketlerin bel kemiği olan, sadece felaketlerde değil aynı zamanda dünyanın en büyük kan bankası olma özelliği taşıyan Türk Kızılayı, kendi bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı pozisyonlarda ve branşlarda çok sayıda KPSS şartı olmadan personel alımı yapıyor.

Kızılay’ın personel temin edebimek için özel olarak tasarlanan kariyer sitesinde yer alan ilanlar incelendiğinde, farklı branşlarda ve pozisyonlarda görevlendirilmek / istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapıldığı görülüyor. İnsani yardım konusunda Türkiye’yi dünyanın ilk sıralarına temsil eden göğsümüzü kabartan kuruluşumuz Türk Kızılayı, kadrosunu daha da genişletmek maksadıyla binlerce personel alımı yapıyor. Başvuru yapacak adaylardan KPSS şartı da aranmıyor. İşte o branşlar, pozisyonlar ve başvuru şartları...

KIZILAY HANGİ BRANŞLARA ALIM YAPIYOR?

Sağlık Uzmanı

Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu

Kan Bağışçısı Kazanım Personeli

Mali İşler Asistanı

Doktor

Sosyal Hizmet Uzmanı

İnsan Kaynakları

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı

Performans ve Yetenek Yönetimi Uzmanı

Çalışan Bağlılığı ve İç İletişim Uzmanı

Çalışan Eğitim ve Gelişim Uzmanı

Çalışan Eğitim ve Gelişim Müdürü

Organizasyonel Gelişim ve Ücret Yönetimi Uzmanı

Toplum Merkezi Yöneticisi

Program

SAP Teknik Uzman

SAP Uygulama Uzmanı

KIZILAY BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI NELER?

Kızılay’ın açık iş ilanlarında yukarıda sıralanan pozisyonlar ve branşlarda personel alımı yapılmaktadır. Her pozisyonun kendine ait özel başvuru koşulları yer almaktadır. Fakat ortak başvuru şartları arasında üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, takım çalışmasına yatkın olmak, adli sicilin temiz olması, kronik hastalığı olmaması gibi başlıca şartlar yer almaktadır.

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