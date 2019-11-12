Kızılay KPSS şartsız personel alım başvuruları başladı! Kızılay personel alımı başvuru şartları neler?

Ankara’da görev yapacak Veri Doğrulama Uzmanı alım ilanı Türk Kızılayı tarafından yayınlandı. Yayınlanan personel alım ilanında Veri Doğrulama Uzmanı olarak çalışacak personellerde aranan şartlarda detaylı bir şekilde açıklandı.

Türk Kızılayı tarafından yayınlanan personel alım ilanında adaylarda KPSS şartı aranmamasının yanı sıra şu açıklama yapıldı, “Suriye İnsani Yardım Operasyonu kapsamında Program ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere 'Veri Doğrulama Uzmanı' arayışımız bulunmaktadır.”

KIZILAY PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Adaylarda aranan şartların başında, Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun olan,Veri analizi, veri doğrulaması ve raporlama konularından tecrübeli olması gerektiğinin şu şartların arandığı açıklandı:

MS Office programlarına hakim, ileri düzeyde Excel ve Access bilgisine sahip, - Tercihen Tableau, SPSS vb. gibi veri analiz uygulamalarını kullanabilen (tercih sebebidir)

Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,

Stratejik bakış açısına sahip, dikkatli, analitik, süreç/veri ve sonuç odaklı çalışabilen,

Yoğun iş temposunda çalışabilen,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olan.

KIZILAY KPSS ŞARTSIZ VERİ DOĞRULAMA UZMANI ALIM İLANI İŞ TANIMI

Yararlanıcıların verileri transfer edildikten sonra Bilgi Teknolojileri ile ortak eşzamanlı olarak kriterlere göre yazılımsal doğrulama işlemlerini yürütmek,

Büyük verinin veri madenciliği sürecinin yürütülerek başvuru uygunluk ve ret verilerini anlamlı hale getirmek,

Veri doğrulama işlemlerinin bir çıktısı olan uyuşmazlık raporunu oluşturmak, uyuşmazlık açıklamaları eklemek ve uyuşmazlık SMS kategorilerini birleştimek,

Gizlilik politikası çerçevesinde düzgün veri akışının temin edilmesine destek sağlamak,

Anlamlı hale gelen veriler üzerinden istatistiksel analiz(demografik analizler) ve tahmin çalışmalarını desteklemek ve özet rapor haline getirmek,

Program kapsamında kurum içi-kurum dışı tüm veri kaynaklarından gelen verileri kullanarak birbirleri ile eşleştirmek, analizlerini ve değerlendirmelerini yapmak,

Veri doğrulama süreçlerinin standart operasyonel prosedürlerinin hazırlanması ve uygulama aşamalarını takip etmek,

Veri doğrulama ve geçerleme süreçlerini yürütmek,

Gerekli verileri ilgili kaynaklardan zamanında ve uygun yöntemlerle toplamak,

Analiz ve raporlama çalışmalarına katkı sağlayacak verinin alınması ve kullanılabilir hale getirilmesi aşamasında ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak,

Proje kapsamında çalışma gruplarının yazılım taleplerini toplamak, ihtiyaçları önceliklendirmek ve Bilgi Teknolojileri proje yazılım ekibi ile rutin çalışma planını oluşturmak,

Bakanlıktan ve Tübitak vb. kurum/kuruluşlardan bilgi talep edinme, gerekli zamanlarda toplantı yapılabilmesi için koordinasyon sağlamak.

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