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Kızılay KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı Yapıyor!..

Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarında birçok pozisyonda görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

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Kızılay KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı Yapıyor!..

Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarında birçok pozisyonda görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:46
Kızılay KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı Yapıyor!..

Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarında birçok pozisyonda görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

Türk Kızılayı, artık personel alımlarını Kızılay Kariyer isimli resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Yayınladığı personel alım ilanlarında sağlık uzmanı, gençlik çalışanı, iletişim asistanı, mali işle asistanı, ebe, grafik tasarımcı, toplum merkezi yöneticisi, sosyal medya uzmanı gibi birçok kadro görevlendirmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu.

Kızılay'ın yayımladığı ilanlara başvuru yapmak isteyen adayların Kızılay Kariyer resmi internet sitesi üzerinden özgeçmiş oluşturarak online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kızılay'ın açık pozisyondaki iş ilanları şöyle;

İnsan Kaynakları Uzmanı

  •  Lisans mezunu olmak (tercihen İK Yönetimi,Yönetim ve Organizasyon vb. alanlarda Yüksek Lisans /Doktora derecesine sahip olmak),
  • İnsan Kaynakları alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
  • İyi düzeyde İngilizce bilmek (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı)
  • MS Ofis programlarına hakim olmak,
  • İletişim becerisi kuvvetli, zamanı etkin kullanabilen,
  • Takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,
  • Planlama ve Organizasyon yeteneği gelişmiş,
  • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
  • B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
  • Seyahat engeli bulunmayan,
  • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
  • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için),
  • Ankara ilinde çalışmaya engeli bulunmayan.

Gençlik Çalışanı

  • 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Eğitim Fakülteleri, Psikoloji, Sosyal Hizmetler v.b) mezun,
  • Çocuklarla çalışma ve STK alanında en az 1 yıl profesyonel deneyimi olan,
  • İleri seviyede Arapça dil bilgisine sahip,
  • Organizasyon, planlama ve iletişim yeteneği güçlü,
  • Takım çalışmasına uyumlu, etkin iletişim ve temsil yeteneğine sahip,
  • MS Office programlarına hakim,
  • Seyahat engeli bulunmayan,
  • Aktif olarak araç kullanabilen,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

Sağlık Uzmanı

  • Üniversitelerin Hemşirelik, Sağlık Hizmetleri  vb. 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun,
  • Tercihen Arapça bilen,
  • Anne,çocuk sağlığı ve beslenme konusunda deneyimli,
  • Tercihen pedagojik formasyon eğitimi sertifikası olan,
  • Tercihen ilk yardım eğitmeni olan,
  • İletişim becerisi yüksek,
  • Duygusal kararlılık ve empati sahibi,
  • Ekip çalışmasına yatkın,
  • Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip,
  • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ya da proje süresince tecilli.

Kızılay'ın diğer ilanları için buraya tıklayabilirsiniz.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.08.2018 21:59
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