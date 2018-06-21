Kayseri Büyükşehir Belediyesi 110 İşçi Alacak (Temizlikçi, Spor Eğitmeni, Danışma)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. genel müdürlüğü geçici işçi alımı yapacak. Melikgazi'deki Atatürk Spor Kompleksi Kadir Has Stadyumu'nda istihdam edilecek personellerin belirlenmesi için başvurular İŞKUR vasıtasıyla gerçekleşecek.

Başvuru işlemleri 25 Haziran 2018 tarihinde başlayacak. Başvuru sırasında adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, İkametgah Belgesi, Diploma Fotokopisi, Ağır işlerde çalışabilir raporu, adli sicil kaydı, Vesikalık fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, e-Devlet Mahkeme Bilgileri, Part-Time Gelir testi, Askerlik belgesi, Aile Bildirim Formu, Özgeçmiş Bilgileri, Personel Bilgi Formu talep edilecek. Müraacatlar bizzat yapılacak. İsithdam şekli 3 aylık olarak belirlendi.

Detaylı bilgilendirmeyi aşağıdaki alım duyurusundan inceleyebilirsiniz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı ilanı için TIKLAYIN.

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