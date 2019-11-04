Kamuya sınavsız 700'den fazla personel alınacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamuya 700’den fazla kurum dışı işçi alınacağını açıkladı. Başvuru için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) veya başka sınav şartı aranmıyor. İlanlarda vasıfsız işler olduğu gibi oldukça vasıflı işler bulunuyor. Alımların bazıları daimi bazıları ise geçici.

İŞKUR kamu iş ilanları kategorisinde 48 belediye ve kamu kuruluşunun personel alım ilanlarını yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre kamuya 725 personel alımı yapılacak. 48 ilandan sadece 1 tanesinde KPSS şartı yer alıyor. Bunun dışındaki ilanlarda sınav şartı bulunmuyor.

Duyuruda farklı eğitim düzeylerine göre ilanlar yer alıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli işçi alımına ilişkin yönetmelikte Kasım 2018'de değişiklik yapılmıştı. Buna göre; daha önce ilk öğretim ve daha alt düzeydeki işçiler kura ile; ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçiler ise KPSS puanıyla alınırken artık önlisans ve lisans mezunu işçiler KPSS puanı ile, ortaöğretim ve altı eğitimdeki işçiler ise noter huzurunda çekilecek kura ile işe alınabilecek. Ortaöğretim (lise ve dengi okullar) mezunlarının işçi olarak istihdamında KPSS şartı kaldırılmıştı.

Türkiye’de işsizlik rekor seviyelere çıkarken aynı zamanda bir çok sektörde de çok sayıda personel açığı bulunuyor. 2019’da en fazla işe yerleştirme; satış danışmanı, turizm elamanı ve güvenlik görevlisi mesleklerinde oldu. Bu üç alanda ocak-ağustos aylarında 159 bin kişi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla iş buldu.

İŞKUR verilerine Türkiye’de kayıtlı işsiz sayısı haziran ayında tüm zamanların rekorunu kırarak 4 milyon 417 bine yükselirken kurum yüz binlerce kişiye iş bulmaya devam ediyor. İŞKUR bu sene ocak-ağustos döneminde tam 949 bin kişiyi işe yerleştirdi.

Bu dönemde en fazla iş bulan sektör 65 bin 289 ile satış danışmanı/uzmanı. İkinci sırada 51 bin 318 ile turizm ve otelcilik elemanı yer alıyor. Üçüncü sırada 42 bin 150 kişi ile güvenlik görevlileri var. Bu üç meslekte yılın ilk 8 ayında 159 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi.

Bu üç meslekten sonra ise en fazla işe yerleştirme garson (28 bin 250), konfeksiyon işçisi (25 bin 886), kasiyer (21 bin 850), dikiş makinecisi (17 bin 66), büro memuru (16 bin 553) ve reyon görevlisi (14 bin 443) alanlarında oldu.

En fazla işe yerleştirme; imalat, toptan/perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde

İşe yerleştirmelere iktisadi faaliyet koduyla bakıldığında ise açık ara imalat ilk sırada yer alıyor. Ocak-Ağustos döneminde İŞKUR tarafından 298 bin kişi imalat sektöründe işe yerleştirilirken ikinci sırada 115 bin ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının onarımı geliyor. Üçüncü sırada 101 bin ile inşaat yer alırken bunu 98 bin ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri takip ediyor. İdari ve destek hizmet faaliyetlerinde 80 bin kişi iş bulurken ulaştırma ve depolamada 38 bin kişi işe yerleştirildi. İŞKUR eğitimde ise sadece 14 bin kişi işe yerleştirdi.

İşe yerleştirilen 3 kişiden 1’i kadın

İŞKUR’un bu dönemde işe yerleştirdiği 948 bin 459 kişiden 309 bin 788’i kadın, 638 bin 671’i ise erkek oldu. Bu da işe yerleştirilenlerden yüzde 33’ünün kadın, yüzde 67’sinin ise erkek olduğu anlamına geliyor.

Gençler daha çok iş buluyor

İşe yerleştirilenlerin yaş gruplarına bakıldığında ise gençlerin daha şanslı olduğu görülüyor. 249 bin kişi 20-24 yaş grubunda bulunurken 187 bin kişi 25-29 yaş grubunda, 131 bin kişi de 30-34 yaş grubunda yer aldı. 40 yaşından sonra işe yerleştirme oranı ciddi şekilde düştü.

İşe yerleştirilenlerin yarısı ilk öğretim mezunu

İŞKUR’un bu sene işe yerleştirdiği kişilerin yüzde 50’si ilköğretim mezunu (476 bin) oldu. İkinci sırada ise lise ve dengi olan ortaöğretim yer aldı. Bu eğitim seviyesinde 266 bin kişi işe yerleştirilirken bu da yüzde 28’e karşılık geliyor. Aynı dönemde 16 bin okur yazar olmayan ve 21 bin de sadece okur yazar olan kişi iş buldu.

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