Kamuya KPSS'siz Güvenlik, Şoför ve Makam Şoförü Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından yayınlanan ilan ile Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, İnşaat Ustası, Bahçıvan, Fırıncı, Makine Teknisyeni, Makam Şoförü, Şoför, Isıtma ve Havalandırma Operatörü, Teknik Bakım Elemanı, Mobilyacı, Arşiv Destek Elemanı ve Bilgisayar Teknolojileri Teknisyeni olarak çalıştırılmak üzere 18 sürekli işçi alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve detaylar...



Yayınlanan ilan ile "Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

GENEL ŞARTLAR

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

g) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

h) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

i) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

j) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

İNŞAAT USTASI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yapı Dekorasyon, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Sıhhi Tesisat, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık’ sertifikalarına sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

BAHÇIVAN İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen ‘’Peyzaj Planlama, Bitkisel Tasarım ve Peyzaj Uzmanlığı’’ sertifikalarına sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

FIRINCI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 45 yaş arasında olmak

• Fırıncı olarak en az 15 (Onbeş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Fırıncı ustalık belgesine sahip olmak, Hijyen eğitimi sertifikasına sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

MAKİNE TEKNİSYENİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 40 yaş arasında olmak

• Öğretim Kurumlarının Makine ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen ‘’Makine Bakımcı, Çelik Kaynakçısı’’ sertifikalarına sahip olmak

• En az 10 (On) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

MAKAM ŞOFÖRÜ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 40 yaş arasında olmak

• En az 5 (Beş) yıllık Makam Şoförlüğü deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Src 2 ve Src 4 Belgesine Sahip olmak

• En az D sınıfı ehliyet sahibi olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

ŞOFÖR İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 40 yaş arasında olmak

• En az 1 (Bir) yıllık Şoför olarak çalışma deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Src 2 Belgesine Sahip olmak

• En az E sınıfı ehliyet sahibi olmak

• Psikoteknik sertifikasına sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZI OPERATÖRÜ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• En az 2 (İki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat, Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı” sertifikalarına sahip olmak

• Öğretim Kurumlarının İklimlendirme ve Soğutma ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

TEKNİK BAKIM ELEMANI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• Asansör Montaj Ustası olarak en az 5 (Beş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek.

• Öğretim Kurumlarının Makine ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen ‘’Asansör Montajcısı’’ sertifikasına sahip olmak.

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

MOBİLYACI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 40 yaş arasında olmak

• Mobilyacı olarak en az 10 (On) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek.

• Öğretim Kurumlarının Mobilya ve Dekorasyon ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Mobilya İmalatçı’’ sertifikalarına sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

ARŞİV DESTEK ELEMANI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• Kamuya ait bir projede Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre kataloglama ve sınıflama işlemlerinde çalıştığını SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Osmanlıca sertifikasına sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ TEKNİSYENİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 30 yaş arasında olmak

• Öğretim Kurumlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

• En az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen “Corel DRAW, Photoshop CS, Revıt Kullanıcısı, +Cad/Cam” Sertifikalarına Sahip olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adaylar istenen belgeleri 23/09/2019 24/09/2019 tarihleri arasında Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No:4 06550 Oran Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne elden teslim edeceklerdir. Yukarıda belirtilen tarih aralığında belgelerini teslim etmeyen ya da eksik teslim edenler kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır.

KURA TARİHİ VE YERİ

27/09/2019 tarihinde saat 10:30’ da Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No:4 06550 Oran Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde yapılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin https://www.mgu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir işyeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul edilmeyecektir.

3. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir.

4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

5. İŞ-KUR tarafından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.mgu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

8. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir.

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