Kamu Kurumu KPSS Şartsız Gişe Memuru ve Karşılama Personeli Alacak!..

Yayınlanan ilan ile kamu kurumu olan Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanlığına istihdam edilmek üzere KPSS şartsız ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu gişe personeli, karşılama personeli ve şoför olarak 26 personel alımı duyuruldu. Alınacak personeller belediyenin kültür ve sosyal işler müdürlüğü ve bağlı birimlerde çalıştırılacaktır.

Gişe ve karşılama personeli 6 kişi, turizm araç şoförü 3 kişi, temizlik işçisi 3 kişi, sek eğitmeni 1 kişi, ud eğitmeni 1 kişi, ney hocası 1 kişi, keman eğitmeni 1 kişi, piyano eğitmeni 2 kişi, tiyatro eğitmeni 5 kişi, gitar eğitmeni 2 kişi ve grafik tasarımcısı 1 kişi olarak toplam 26 personel alınıyor.

Başvuracak adaylar başvuracağı iş pozisyonuna göre ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu olması gerekmektedir. Başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Başvuracaklardan CV (özgeçmiş), diploma fotokopisi, tecrübeli olanlardan sgk döküm belgesi ve 2 adet fotoğraf istenmektedir.

Başvurular başlamış olup 20 Temmuz 2018 tarihi bitimine kadar belediyenin insan kaynakları birimine şahsen istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmektedir.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 26 personel alım kılavuzu aşağıda yer almaktadır.