İstanbul Havalimanı 25 Yıllığına 3500 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak!

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünde dünyanın birçok yerinden gelen dünya liderlerinin katılımı ile yapılan dev bir törenle açıldı. Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı '' dünyanın yeni hava yolu merkezi' mottosuyla kısmi de olsa hizmet vermeye başladı. İstanbul Havalimanı inşaatını üstlenen İGA ortaklığı personel alımları için İnsan Kaynakları süreçlerini de yönetiyor.

İGA tarafından 25 yıl süreyle istihdam edilmek üzere 3500 güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

25 YIL SÜREYLE 3500 GÜVENLİK GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLECEK

İGA ortaklığı 25 yıl süre ile İstanbul Havalimanını işletme hakkına sahip olan orttaklığın adıdır. Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanının persone alım, yeni personel istihdam alanlarının açılması ve insan kaynakları süreçlerini yöneten İGA 25 yıl boyunca istihdam edeceği 3500 güvenlik görevlisi alımı için düğmeye bastı.

Yaklaşık olarak 200 bin kişiye ekmek kapısı olacak olan İstanbul Havalimanı ilanları insanlar tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. İşte 3500 güvenlik görevlisi alımları ile ile ilgili detaylar...

İSTANBUL HAVALİMANI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI

Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı'na güvenlik görevlisi alımları devam ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı Güvenlik Personeli alımları "Güvenlik İstihdamı" programıyla yapılmaktadır.

Başvuru şartları nelerdir?

40 yaşını aşmamış olmak, Erkek adaylar için en az 170 cm boyunda olmak, Kadın adaylar için en az 160 cm boyunda olmak, Boy endeksine uygun kiloya sahip olmak, Özel güvenlik sertifikasına sahip olmak veya özel güvenlik kursuna kayıtl olmak,

Sunalan İmkanlar Nelerdir?

2350 TL maaş

Servis

Yemek

Şehir dışından gelecek bekar adaylar için lojman imkanı

Yabancı dil bilenlere ayrıca dil tazminatı verilecektir.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

İstanbul Havalimanı Güvenlik Görevlisi alımları için başvuru süreçleri şöyle olacak;

Başvuru Mülakat Sivil Havacılık Eğitimi Eğitim Sonu Sınav İşe Başlama

Başvuru yapmak için buraya tıklayınız.

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