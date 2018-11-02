İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Sözleşme ile 1 (bir) Orkestra Sanatçısı (Trompet) alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

2- Orkestra Sanatçısı olarak çalıştırılacakların, Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarlardan lisans düzeyinde mezun olmaları şartı aranır.

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Orkestra Sanatçısı Uygulama Müfredatı

Türk Uyruklu Temsil Başına Çalışma Grubunda Orkestra Sanatçısı olarak çalıştırılacak sanatçılar, Müdürlüklerde Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Müdür başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile kadro ve ihtiyaç durumuna göre sözleşme yapılacaktır. Göreve alınanlardan gerekli görülenler tekrar deneme ve dinlemeye tabi tutulabilirler. Dinleme ve denemede başarılı olamayanlarla sözleşme yenilenmez.

SINAV ŞEKLİ TROMPET:

a) J. Haydn Trompet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj: Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler (Çalgının her tür transpozesi dahil!)

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuruların en geç 09 Kasım 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;

1- Dilekçe,

2- Diploma Aslı ve Fotokopisi,

3- 2 adet Fotoğraf,

4-Adli Sicil Kaydı,

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ile şahsen ya da posta yolu ile “Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, İDOB Orkestra Müdürlüğü Bahariye Cad. Caferağa Mah. No: 29 Kadıköy - İSTANBUL” adresine yapılacaktır.

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer : Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, İDOB Orkestra Müdürlüğü Bahariye Cad. Caferağa Mah. No: 29 Kadıköy - İSTANBUL

Sınav Tarihi ve Saati : 12 Kasım 2018 Pazartesi

Saat : 11.00

İrtibat Telefonu : 0216 346 15 31

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