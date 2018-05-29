İŞKUR ile Kamuya ve Özele İlkokul Mezunu 120 Cankurtaran Alımı

Türkiye genelinde en az ilkokul mezunu adaylar arasından cankurtaran alımı yapılıyor.

Çalışma İş Kurumu resmi sayfası üzerinden ilan yayımlayan kamu ve özel kuruluşlar, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu 120 adet cankurtaran alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanlarda alımı yapılan Cankurtaranlar hem kamu bünyesinde, hem de özel sektörde bulunan firmalarda isithdam edilecek.

İSTİHDAM EDİLECEK BÖLGELER

Yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin İl Özel İdareleri ile Belediyeler bünyesinde çalıştırılacağına yer verildi. Kamuya alınacak personellerin çoğu geçici olarak istihdam edilecek.

ALIM YAPAN YERLER

BAŞVURU

İlanlara başvuru yapmak için adayların İŞKUR üyesi olması gerekmektedir. Yayımlanan ilanlara başvuru için aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın. Açılan sayfada ilanları göreceksiniz. İlanlara tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6592

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN;

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