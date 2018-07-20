İŞKUR'da Yayımlandı: Türk Telekom Yeni Personel Alımı Yapıyor

Türk Telekom İŞKUR aracılığıyla yayımladığı ilanında personel alımı yapacağını duyurdu.

Türkiye'nin telekomünikasyon devi Türk Telekom tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. 3 farklı kadroda istihdam etmek üzere yapılacak personel alımında başvurular da İŞKUR üzerinden yapılıyor.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Yayımlanan ilanlarda Türk Telekom, Aksaray'da istihdam etmek üzere 2 adet Satış Danışmanı / Uzmanı, Eskişehir'de istihdam etmek üzere 20 adet Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni, Tekirdağ'da istihdam etmek üzere 2 adet silahlı güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Satış Danışmanı / Uzmanı: diksiyonu düzgün 22-30 yaş arası deneyimli bay-bayan satış danışmanları alınacaktır.

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni Telekomünikasyon sektöründe, benzer pozisyonlarda en az 3 yıl deneyimli, Meslek yüksekokullarının bilgisayar, elektrik, elektrik-elektronik, haberleşme, otomasyon vb. gibi bölümlerinden mezun, 30 yaşını aşmamış, Sürücü belgesine sahip, aktif araç kullanabilen, Askerlik hizmetini tamamlamış, Erkek, 20 kişi telekomünikasyon teknisyenleri alınacaktır. Başvurmak isteyenlerin İŞKUR'dan gönderme formu almaları gerekmektedir.

1 Güvenlik görevlisi: ÇORLU ŞUBEMİZ BÜNYESİNDE DAİMİ OLARAK ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE, EN AZ LİSE MEZUNU, ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ VEYA TECİLLİ BAY SİLAHLI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. ÇALIŞMA 2 VARDİYALIDIR. ÜCRET VE DİĞER KOŞULLAR GÖRÜŞMEDE BELİRTİLECEKTİR. ADAYLARIN İŞKUR'DAN BAŞVURULARINI YAPTIKTAN SONRA GÖRÜŞMEYE TEKİRDAĞ TELEKOMÜNİKASYON MÜDÜRLÜĞÜNE GELMELERİ GEREKMEKTEDİR.

1 güvenlik görevlisi: TEKİRDAĞ İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE (TEKİRDAĞ VE ÇORLU LOKASYONLARI), MEVCUT PERSONELLERİMİZİN İZİN GÜNLERİNDE YILLIK İZİN DEĞİŞTİRİCİ OLARAK ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ VEYA TECİLLİ BAY GÜVENLİK GÖREVLİSİ(SİLAHLI) ALINACAKTIR. 6 AY SÜRE İLE İŞE ALINACAKTIR. İŞE ALINACAK ADAY TEKİRDAĞ VE ÇORLU HİZMET MERKEZLERİMİZİN HER İKİSİNDE DE ÇALIŞACAKTIR. ADAYLARIN İŞKUR'DAN BAŞVURULARINI YAPTIKTAN SONRA GÖRÜŞMEYE TEKİRDAĞ TELEKOMÜNİKASYON MÜDÜRLÜĞÜNE GELMELERİ GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden yapılmaktadır. Aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın ve İŞYERİ UNVANI yazan kısma TÜRK TELEKOM yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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