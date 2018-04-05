İŞKUR'da Yayımlandı: Türk Telekom 250 Personel Alımı Yapıyor

Türkiye'nin Telekomünikasyon devi Türk Telekom, İŞKUR aracılığıyla yayımladığı ilanında 250 personel alımı yapacağını duyurdu.

Türk Telekom tarafından Türkiye İş Kurumu resmi sayfası ilan kısmından yayımlanan duyuruda İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri kadrosunda istihdam etmek üzere 250 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Bugün yayımlanan ilanda alınacak personellerin Türk Telekom bünyesinde isithdam edileceğine yer verildi.

HANGİ POZİSYONLARA ALIM OLACAK?

Türk Telekom tarafından yayımlanan ilanda İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri kadrosuna alınacak personellerin şu branşlarda çalıştırılacağına yer verildi:

Bilgisayar donanım

Bilgisayar programcısı

Bilgisayar teknolojisi ve programcılığı

Bilişim yönetim

Elektrik

Elektrik elektronik

Elektronik

Elektronik haberleşme

Elektronik teknolojisi

Elektrik enerji üretim,iletim ve dağıtım

Endüstriyel elektronik

Endüstriyel otomasyon

Ev cihazları teknolojisi

Haberleşme

Haberleşme teknolojisi

İklimlendirme soğutma

İnternet ağ teknolojileri

Kontrol sistemleri teknolojisi

Mekatronik

Teknik elektrik

Telekominikasyon

MEZUNİYET ŞARTI

Türk Telekom tarafından yayımlanan ilanda başvuru yapacak adayların önlisans mezunu olması gerektiğine yer verilirken diğer şartlar da ilanda şu şekilde belirtildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda alınacak personellerde aranan genel şartlar şu şekilde açıklandı 35 yaşını aşmamış, Sürücü belgesine sahip, aktif olarak araç kullanabilen, Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

BAŞVURU

Türk Telekom personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresi kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://goo.gl/bLfnrK

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