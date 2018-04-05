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İŞKUR'da Yayımlandı: Türk Telekom 250 Personel Alımı Yapıyor

Telekomünikasyon devi Türk Telekom, kendi bünyesinde boş bulunan kadrolarda istihdam etmek üzere 250 personel alımı yapacağını duyurdu. İlan bugün İŞKUR üzerinden yayımlandı. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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İŞKUR'da Yayımlandı: Türk Telekom 250 Personel Alımı Yapıyor

Telekomünikasyon devi Türk Telekom, kendi bünyesinde boş bulunan kadrolarda istihdam etmek üzere 250 personel alımı yapacağını duyurdu. İlan bugün İŞKUR üzerinden yayımlandı. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

05 Nisan 2018 Perşembe 20:35
İŞKUR'da Yayımlandı: Türk Telekom 250 Personel Alımı Yapıyor

Türkiye'nin Telekomünikasyon devi Türk Telekom, İŞKUR aracılığıyla yayımladığı ilanında 250 personel alımı yapacağını duyurdu.

Türk Telekom tarafından Türkiye İş Kurumu resmi sayfası ilan kısmından yayımlanan duyuruda İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri kadrosunda istihdam etmek üzere 250 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Bugün yayımlanan ilanda alınacak personellerin Türk Telekom bünyesinde isithdam edileceğine yer verildi.

HANGİ POZİSYONLARA ALIM OLACAK?

Türk Telekom tarafından yayımlanan ilanda İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri kadrosuna alınacak personellerin şu branşlarda çalıştırılacağına yer verildi:

  • Bilgisayar donanım
  • Bilgisayar programcısı
  • Bilgisayar teknolojisi ve programcılığı
  • Bilişim yönetim
  • Elektrik
  • Elektrik elektronik
  • Elektronik
  • Elektronik haberleşme
  • Elektronik teknolojisi
  • Elektrik enerji üretim,iletim ve dağıtım
  • Endüstriyel elektronik
  • Endüstriyel otomasyon
  • Ev cihazları teknolojisi
  • Haberleşme
  • Haberleşme teknolojisi
  • İklimlendirme soğutma
  • İnternet ağ teknolojileri
  • Kontrol sistemleri teknolojisi
  • Mekatronik
  • Teknik elektrik
  • Telekominikasyon

MEZUNİYET ŞARTI

Türk Telekom tarafından yayımlanan ilanda başvuru yapacak adayların önlisans mezunu olması gerektiğine yer verilirken diğer şartlar da ilanda şu şekilde belirtildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda alınacak personellerde aranan genel şartlar şu şekilde açıklandı 35 yaşını aşmamış, Sürücü belgesine sahip, aktif olarak araç kullanabilen, Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

BAŞVURU

Türk Telekom personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresi kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://goo.gl/bLfnrK

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Emel 3 saat önce

Ne olur şu yaş sorunu çözülsün bir an önce....35'ten sonra hayat yok mu güzel ülkemde Yaşamayalım mı biz?Hep yaşa takılıyoruz. . . .

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hakan 3 saat önce @Emel

emel hanım zaten bay eleman alıyorlar bayan alımı yok.

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emre 58 dakika önce

şimdi yaş 35 i gecmeyen herkes başvurabılıyor degılmı ?
çünkü bir yerde 30 yaş üstü diye görmüştüm ?

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burak 57 dakika önce

2 bin 500 değimyidi ? nasıl 250 ?

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