İlanlar Yayımlandı: KPSS'siz Binlerce Memur ve Personel Alımı Yapılıyor

Farklı kamu kurum ve kuruluşları, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Türkiye İş Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı ve kendi resmi sayfalarında yayımladıkları ilanlarında farklı kurum ve kuruluşlar, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan memur, personel ve işçi alımı yapacaklarını duyurdu.

ALIM YAPAN KURUMLAR VE ALIM SAYISI

Yayımlanan ilanlarda Türk Patent Enstitüsü, ROKETSAN, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Türk Kızılayı, Türkiye Maarif Vakfı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, memur, personel, işçi ve bekçi alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlarda toplamda on bine yakın personel alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için adayların lise, önlisans ve lisans mezunu olması gerekmektedir. ROKETSAN, Türk Telekom, Türk Kızılayı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne lise mezunu adaylar arasından alım yapılırken diğer kurumlara yapılan personel alımı için adayların önlisans ve lisans mezunu olması gerekmektedir.

KPSS ŞARTI YOK

Yayımlanan bu ilanlara başvurularda adaylardan KPSS şartı aranmıyor.

İLAN DETAYLARI

Kurumların personel, memur ve işçi alım ilanlarının başvuru şartları, başvuru şekli ve diğer detayları şu şekilde;

Türk Patent Enstitüsü memur alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

ROKETSAN personel alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Türk Hava Yolları personel alımı başvuru detayları için TIKLAYIN ve TIKLAYIN

Türk Kızılayı personel alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Türkiye Maarif Vakfı personel alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Türk Telekom personel alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

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