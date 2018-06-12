Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İlanlar Yayımlandı: KPSS'siz Binlerce Memur ve Personel Alımı Yapılıyor

Haziran 2018 dönemi KPSS şartsız memur ve personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Yayımlanan son ilanlarla birlikte 7 farklı kurum, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan binlerce memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. Peki KPSS'siz memur alımına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru detaylarına nasıl ulaşabilirim?

banner396

İlanlar Yayımlandı: KPSS'siz Binlerce Memur ve Personel Alımı Yapılıyor

Haziran 2018 dönemi KPSS şartsız memur ve personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Yayımlanan son ilanlarla birlikte 7 farklı kurum, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan binlerce memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. Peki KPSS'siz memur alımına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru detaylarına nasıl ulaşabilirim?

12 Haziran 2018 Salı 15:50
İlanlar Yayımlandı: KPSS'siz Binlerce Memur ve Personel Alımı Yapılıyor

Farklı kamu kurum ve kuruluşları, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Türkiye İş Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı ve kendi resmi sayfalarında yayımladıkları ilanlarında farklı kurum ve kuruluşlar, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan memur, personel ve işçi alımı yapacaklarını duyurdu. 

ALIM YAPAN KURUMLAR VE ALIM SAYISI

Yayımlanan ilanlarda Türk Patent Enstitüsü, ROKETSAN, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Türk Kızılayı, Türkiye Maarif Vakfı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, memur, personel, işçi ve bekçi alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlarda toplamda on bine yakın personel alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için adayların lise, önlisans ve lisans mezunu olması gerekmektedir. ROKETSAN, Türk Telekom, Türk Kızılayı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne lise mezunu adaylar arasından alım yapılırken diğer kurumlara yapılan personel alımı için adayların önlisans ve lisans mezunu olması gerekmektedir. 

KPSS ŞARTI YOK

Yayımlanan bu ilanlara başvurularda adaylardan KPSS şartı aranmıyor. 

İLAN DETAYLARI

Kurumların personel, memur ve işçi alım ilanlarının başvuru şartları, başvuru şekli ve diğer detayları şu şekilde;

Türk Patent Enstitüsü memur alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

ROKETSAN personel alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Türk Hava Yolları personel alımı başvuru detayları için TIKLAYIN ve TIKLAYIN

Türk Kızılayı personel alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Türkiye Maarif Vakfı personel alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Türk Telekom personel alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

MEMUR VE PERSONEL ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.06.2018 16:08
Anahtar Kelimeler:
Kpsssiz Memur AlımıMemur AlımıDpbKPSSSİZ PERSONEL ALIMIMemur Alımı 2018Lise Mezunu Memur Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS Şartı Yok: Türk Patent Enstitüsü 55 Memur Alımı Yapıyor
KPSS Şartı Yok: Türk Patent Enstitüsü 55 Memur Alımı Yapıyor
KPSS Şartı Yok: ROKETSAN En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor
KPSS Şartı Yok: ROKETSAN En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor
Türk Hava Yolları Yeni İlan Yayımladı: 4 Kadroya Personel Alımı Yapılacak
Türk Hava Yolları Yeni İlan Yayımladı: 4 Kadroya Personel Alımı Yapılacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim