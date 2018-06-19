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İlanlar Yayımlandı: BİM 859 Personel Alımı Yapıyor

BİM en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarda alınacak sayının 859 olduğuna yer verildi. İlkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından yapılan alımın detayları haberimizde.

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İlanlar Yayımlandı: BİM 859 Personel Alımı Yapıyor

BİM en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarda alınacak sayının 859 olduğuna yer verildi. İlkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından yapılan alımın detayları haberimizde.

19 Haziran 2018 Salı 12:53
İlanlar Yayımlandı: BİM 859 Personel Alımı Yapıyor

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında BİM personel alım ilanları yayımlandı.

İŞKUR resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda BİM farklı kadrolarda istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından 859 adet personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular da yine İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlu ve işsiz olması gerekmektedir.

HANGİ POZİSYONLARA PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

  • Ambar/Depo Görevlisi  
  • Beden İşçisi (Genel)    
  • Perakende Satış Elemanı (Gıda)  
  • Reyon Görevlisi  
  • Kasiyer  
  • Kamyon Şoförü  
  • Satış Danışmanı / Uzmanı  
  • Büro Memuru (Genel)  
  • Temizlik Görevlisi  
  • Depo Görevlisi (Gıda)  
  • Depo İşçisi (Elleçleme)  
  • Forklift Operatörü  
  • Satış Danışmanı / Uzmanı(Satış Elemanı (Perakende))  


BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için adayların en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Her kadro için farklı şart aranırken; pozisyonlar için istenen genel şartlar şu şekilde;

Adayların yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek olması, erkek adaylar için askerliğini yapmış, diksiyonu düzgün, iletişim becerileri iyi, sürekli olarka çalışabilecek, tecrübeli ya da tecrübesiz elemanlar alınacak.

BAŞVURU ŞEKLİ

BİM personel alımına başvuru yapabilmek için aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın. Açılan sayfada İŞKUR girişinizi TC Kimlik numaranız ve şifreniz ile yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada İş İlanları kısmına tıklayın. Açılan sayfada İşyeri Unvanı yazan kısma BİM BİRLEŞİK yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıdaki kısma sıralanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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