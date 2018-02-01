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İlan Yayımlandı: THY Tecrübesiz Pilot Aday Adayı Alıyor (Bayan-Erkek)

Türk Hava Yolları resmi sayfası üzerinden bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda tecrübesiz adaylar arasından yetiştirmek üzere pilot aday adayı alınacağı belirtildi.

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İlan Yayımlandı: THY Tecrübesiz Pilot Aday Adayı Alıyor (Bayan-Erkek)

Türk Hava Yolları resmi sayfası üzerinden bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda tecrübesiz adaylar arasından yetiştirmek üzere pilot aday adayı alınacağı belirtildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:14
İlan Yayımlandı: THY Tecrübesiz Pilot Aday Adayı Alıyor (Bayan-Erkek)
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Türk Hava Yolları resmi internet sayfası üzerinden personel alım ilanı yayımlandı.

THY İnsan Kaynakları resmi sayfasından yayımlanan ilanda  "Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı" alımı yapılacağı açıklandı. 

Dil belgesinin eksikliğinin başvuru için bir engel teşkil etmediği, ilan şartlarında gerekli olduğu belirtilen dil belgelerini teslim edebilmeleri için adaylara başvuru süreci sonrasında ek süre tanınacağı ifade edilen açıklamada, üniversitelerin örgün veya açık öğretim bölümlerinden lisans derecesinde mezun adayların işe alım sürecini başarıyla tamamladıkları takdirde maaş desteği de alacakları eğitime başlayacakları vurgulandı.

Başvuru Şartları

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,
  • 01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak,
  • Erkek adaylar için boy 165 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 Aralığında) uygun olmak,
  • Bayan adaylar için boy 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 Aralığında) uygun olmak,
  • Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,
  • Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,
  • Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,
  • Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

Yabancı Dil

  • Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek, 
    • TOEFL (IBT) : 75 (speaking : min.20) 
    • IELTS (Akademik) : 6 (speaking : min.6) 
  • Dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylarımıza, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, CRM süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır.
  • Sağlık Şartı
  • Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex-1’deki ve JAR FCL-3’deki Ticari Havayolu Pilotu şartlarına uygun olmak. (Adaylar bu şartları sağladıklarını belgeleyen raporu, daha sonra duyurulacak tarihte belirtilecek hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir.)
  • Diğer Şartlar
  • THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak.
  • Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol:
  • Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.
  • Başvuru ekranı: http://www4.thy.com/pilot/cvPilotAdayTR.jsf
  • Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar evrak kontrol ve boy-kilo ölçüm sürecine davet edilecektir. Dil belgesi bulunmayan adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.
  • Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.
  • Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adayı Değerlendirme Süreçleri:
  • İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır)
  • Evrak Kontrol ve Boy-Kilo Ölçümü
  • DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)
  • Kurul Mülakatı
  • CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)
  • Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

Memur ve Personel Alım İlanları için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.02.2018 14:51
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