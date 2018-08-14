İl Özel İdaresi KPSS'siz Kura İle 780 Personel Alımı Yapacak!

Siirt İl Özel İdaresine KPSS şartı olmadan 780 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adaylardan başvuru esnasında KPSS şartı aranmayacak olup başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar;

Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olan Toplum Yararına Programlar kapsamında personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilana göre Siirt İl Özel İdaresi bünyesinde görevlendirilmek üzere 780 personel alımı yapılacak. KPSS şartı aranmayan ilana göre alınacak personeller belirli süreli iş sözleşmesi imzalanarak göreve başlayacaklar.

Siirt İl Özel İdaresine Toplum Yararına Programlar çerçevesinde 780 personel alımlarına başvurular başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilana göre Noter Kurası ile belirlenecek olan personellerin başvuruları 17 Ağustos 2018 tarihine kadar alınacak. Buna göre istihdam edilecek adaylar Siirt Özel İdaresi Kooperatifler Mahallesi Kurtalan Yolu üzerindeki adresinde görevlendirilecekler.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak Siirt Merkez'de çalışacak olan personeller için 104 gün süreli alımda günlük çalışma saati 7.5 olarak açıklandı. Buna göre adayların 13 Ağustos tarihinde başlayan başvuruları 17 Ağustos tarihine kadar alınmaya devam edilecek.

Dikkat! TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA