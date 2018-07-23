İl Özel İdare Müdürlüğü KPSS Şartı Olmadan 595 Kamu Personeli Alımı Yapacak!..

Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü resmi internet sitesi üzeriden 23 Temmuz 2018 de yayınlanan ilan ile İl Özel İdare Müdürlüğüne toplum yararına programı kapsamında 595 kamu personeli alımı yapılacak. Başvuracak adaylar KPSS şartı olmadan başvuru yapabilecektir. Adaylar ilkokul, lise, önlisans veya lisans mezunu olabilir.

Alım yapacak şehir Tokat il özel idare müdürlüğü olarak yayınlanmıştır. Başvuruları 23 Temmuz 2018 de başlamış olup 27 Temmuz 2018 de saat: 23:59 itibari ile sona erecektir.

İŞKUR TYP numarası 260548 olarak verilmiştir. Adayların iş kurumuna kayıtlı olması ve typ aramada bulunduğu şehrin alımına başvuru yapabilirler. Başvuracaklar iş kurumu üzerinden 27 Temmuz 2018 kadar başvuru yapabilir veya iş kurumu il ve ilçe şubelerinden yapılabilir.

Adaylar dikkat. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir.

TYP alımlarına ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunları başvurabiliyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir.

İl Özel İdare 595 kamu personel alımına başvuru için tıklayın.