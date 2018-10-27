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İl Özel İdare KPSS'siz En Az İlköğretim Mezunu Kamu Personeli Alımı Yapıyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nevşehir İl Özel İdaresi KPSS şartı olmadan, en az ilköğretim mezunu aday arasından NEVPETAŞ Nevşehir İl Özel İdaresi Petrol ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. firması bünyesinde istihdam edilecek 14 kamu personeli alımı için ilan yayımladı.

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İl Özel İdare KPSS'siz En Az İlköğretim Mezunu Kamu Personeli Alımı Yapıyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nevşehir İl Özel İdaresi KPSS şartı olmadan, en az ilköğretim mezunu aday arasından NEVPETAŞ Nevşehir İl Özel İdaresi Petrol ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. firması bünyesinde istihdam edilecek 14 kamu personeli alımı için ilan yayımladı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:24
İl Özel İdare KPSS'siz En Az İlköğretim Mezunu Kamu Personeli Alımı Yapıyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nevşehir İl Özel İdaresi KPSS şartı olmadan, en az ilköğretim mezunu aday arasından NEVPETAŞ Nevşehir İl Özel İdaresi Petrol ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. firması bünyesinde istihdam edilecek 14 kamu personeli alımı için ilan yayımladı.

Başvurular 26 Ekim 2018 tarihinde başlamış olup 2 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapacak adaylardan en az ilkokul mezunu olmaları istenirken aynı zamanda lise, önlisans ve lisans mezunları da başvuru yapabilir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar 2 Kasım 2018 saat 17:00 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak adaylar müracaat esnasında aşağıdaki belgelerle birlikte başvuru yapmalıdır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru Dilekçesi (il özel idareden temin edilir)
  • Adli sicil kayıt belgesi
  • Sağlık raporu
  • Nüfus kayıt örneği
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
  • İkametgah belgesi

İlana ulaşmak için tıklayınız

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.10.2018 15:59
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